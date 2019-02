Deliveroo, a juicio para determinar si sus repartidores son falsos autónomos

valencia. Casi un centenar de 'riders' de Deliveroo, como se conoce a los trabajadores de la compañía de reparto de comida a domicilio, reclamaron ayer que se reconozca que tienen una relación laboral con la empresa y que están trabajando como falsos autónomos.

Así lo explicaron en la rueda de prensa, convocada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, el miembro de 'Riders x Derechos', Carlos Iglesias, y Marco Antonio Llerena, de Intersindical Valenciana. La concentración tuvo lugar antes de la celebración de una vista por un recurso de Deliveroo a un acta de liquidación a la Tesorería de la Seguridad Social por un importe de 169.814,90 euros. El acta, abierta por la Inspección de Trabajo, denuncia «impago de cuota patronal» y que los repartidores son «falsos autónomos», según Intersindical Valenciana, que representa a los trabajadores.

«La Inspección de Trabajo dictaminó que nuestra relación con la empresa era laboral. Ahora es un juez quien tiene que decidirlo» señaló Iglesias. El 'rider', que mantiene una actitud positiva ante el desarrollo del juicio, criticó que los trabajadores sufren «condiciones tan volátiles» que «no se puede hablar de unas condiciones». «Ellos se escudan en la libertad, que no te obligan a hacer nada. Pero aunque aseguren que no hay penalización si rechazas un pedido, sí que bajas en el ranking del sistema y te mandan menos trabajo», señala Iglesias, quien lamenta que «si tienes que pagar una cuota de autónomo y no cobras lo suficiente, no sale rentable».

A su juicio, «es un fraude a los 'riders' y al sistema de bienestar español», ya que la compañía «no paga sus cotizaciones» y no contribuye al mantenimiento de los servicios públicos.