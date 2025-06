David Santiago: «El ruido negativo sobre el coche eléctrico está descendiendo»

El clúster de la automoción y la movilidad de la Comunitat Valenciana (AVIA) ha galardonado a la compañía alicantina Tera Batteries, especializada en ofrecer soluciones ... innovadoras que prolongan la vida útil de las baterías, minimizan su impacto ambiental y optimizan su reutilización con el premio a la movilidad inteligente y sostenible. Su fundador y CEO, David Santiago, celebra el reconocimiento por lo que supone: visibilizar la innovación tan necesaria para avanzar hacia la electrificación, un proceso que empieza a cambiar de ritmo y que puede encontrar en la Comunitat «todos los ingredientes» necesarios para consolidarse a nivel nacional.

-¿Cómo definiría el proyecto de Tera Batteries?

-Tera es una empresa que nace en 2022 con un propósito claro que es el de apoyar el proceso de descarbonización del sector automovilístico, que es uno de los procesos más importantes que recuerda el sector a lo largo de su historia. Lo que pretendemos es alargar la vida de las baterías y para ello lo primero que tenemos que conocer es el estado en el que están. Trabajamos en un concepto de economía circular y sostenibilidad. Buscams detectar los canales por los que fluye la batería y resolver problemáticas concretas que se van a agudizar mucho más en el futuro, pero que comienzan a ser ya un problema. La tecnología está avanzando muchísimo y nosotros somos una empresa que ha servido para analizar cómo está esa situación.

-¿Sobre qué bases se sustenta dicho análisis?

-En primer lugar lo que tenemos son dos unidades operativas, una relacionada con la movilidad y otra con el almacenamiento energético. Hay un nexo de unión entre esas dos unidades de negocio que es la planta piloto de desmantelamiento y caracterización de módulos, que fue escogido como proyecto estratégico de territorio y proyecto tractor de la Comunitat Valenciana por la Generalitat en 2023, dentro de un proyecto estratégico que abarca del 2023 al 2025, por lo que este año es el de ejecución final del proyecto y puesta en marcha.

-¿Qué objetivo se busca?

-Nuestro objetivo final es clasificar los módulos según el estado de salud de las baterías. En función de su estado de salud van para un uso o para otro. El módulo que está por encima del 90% de capacidad se puede reintroducir en el sector automovilístico, si está entre el 70% y el 90% se puede destinar al almacenamiento. Si está por debajo del 60% se va directa a la trituración.

-¿Cómo se lleva a cabo ese proceso de reintroducción en la industria?

-Es muy sencillo. Cada día recibimos más consultas de personas que tienen problemas con sus vehículos eléctricos y con sus unidades de almacenamiento. Esas baterías se recepcionan, se abren e intercambiamos los módulos que lo necesiten. En una batería se pueden cambiar todos los módulos y ponerlos nuevos o juntar varios con un mismo estado de salud para que haya cierta homogeneidad.

-Destacan por ser capaces de prolongar la vida útil de las baterías, pero también tienen una función que trasciende de la parte puramente reparadora.

-Nosotros no solo tenemos una función de reparadores en el mercado, tenemos una función de reaprovechar componentes para fabricar producto. En movilidad y en almacenamiento también fabricamos producto propio tanto con celda nueva como con celda reutilizada. Reaprovechamos los componentes de las baterías de litio para hacer un producto completamente nuevo. Tenemos una visión 360º de todo lo que está pasando en el ámbito de la batería. Lo que hacemos es conectar el sector automovilístico con el sector eléctrico a través de la batería.

-Con esa visión 360º que me comenta, conocerán a la perfección en qué punto se encuentra la electrificación. ¿Cómo definirían el momento actual?

-En la sociedad había mucho ruido negativo respecto al coche eléctrico. Este año ese ruido está descendiendo. La dirección empieza a cambiar. Esa es la sensación que tenemos nosotros. Lo podemos constatar con el incremento de negocio. Eso significa que cada vez hay más mercado.

-Sin embargo, seguimos muy lejos de cumplir los objetivos que marca la Unión Europea en materia de descarbonización.

-Las cifras de la electrificación están muy lejos de las ambiciones a nivel gubernamental, pero que no se llegue a ese objetivo no significa que la tendencia sea negativa. Creo que forzar al mercado es muy complicado. El coche eléctrico es mucho más práctico para la sociedad, pero es cierto que estamos trabajando para que todo vaya en un mismo sentido: que haya una potencia acorde al parque que se va construyendo, que la normativa sea para potenciar el crecimiento del mercado...Trabajar de manera global para que la transición sea coherente con lo que se desea y no haya una sensación de continuo forcejeo para conseguirla.

-En esa transición, la Comunitat está ganando peso con proyectos farónicos como el de PowerCo, pero también con propuestas como las de Tera Batteries.

-La Comunitat tiene todos los ingredientes históricos para seguir siendo una referencia en el sector de la automoción. Nosotros nos apoyamos en muchas empresas de la Comunitat y existe un entorno relacionado con la electrificación muy fuerte. Creo que no tenemos que perder el ritmo, no debemos de perder el paso y no nos tenemos que quedar atrás. Yo creo que estamos preparados para afrontar ese futuro. Hay materia prima para no perder el tren. Hace falta innovación y disrupción. Si en algo estoy contento en haber recibido el premio de AVIA es por visibilizar nuestro trabajo y esa innovación que hacemos desde nuestra empresa.