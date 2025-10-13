Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Distinción. Daniel Delgado muestra algunas granadas de una plantación: frutos de gran tamaño y con un rojo intenso, como se demandan hoy preferentemente. LL.

El cultivo de granadas vuelve a ser rentable

A la apreciable reducción de plantaciones en los últimos años se une una mayor demanda, sobre todo para las variedades muy rojas

Vicente Lladró

Vicente Lladró

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:01

El cultivo de granadas experimenta en estos momentos un retorno a las líneas de rentabilidad que perdió en años anteriores. Primero vino el 'boom', ... luego el hundimiento, y ahora regresa un nuevo periodo de bonanza. ¿Qué ha influido es este cambio? Dos factores: en los últimos años se han arrancado muchas plantaciones que no eran viables (se habla del 60% de arranque en toda España, en Andalucía más), con lo que descendió la oferta, y al mismo tiempo se ha animado la demanda en muchos países de Europa por esta fruta, sobre todo para variedades rojas, por su mayor contenido en compuestos antioxidantes.

