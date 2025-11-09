Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Doble premiazo en La Primitiva de hoy: más de 201.526 euros entre dos jugadores de un municipio valenciano y una isla
Protesta de taxistas en Valencia. Rober Solsona / Europa Press

¿Cuánto cuesta una licencia de taxi y de VTC en Valencia?

El precio sube 50.000 euros desde la pandemia

Pau Alemany

Pau Alemany

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:06

Comenta

El precio de las licencias para acceder al sector del taxi en la Comunitat Valenciana ha sufrido un repunte en el último lustro. De los 100.000 euros que se pagaban en 2020 se ha pasado a 150.000 en la actualidad. Incluso, en algunas páginas web de anuncios, se pueden encontrar ofertas que alcanzan los 180.000 euros. Este incremento se debe, según el presidente de la Federación Sindical del Taxi en Valencia y Provincia, Fernando del Molino, al crecimiento del turismo una vez superada la pandemia y recuperada la movilidad a escala mundial.

En el otro lado, el de los VTC, las licencias cuestan alrededor de los 100.000 euros, según el presidente de la Asociación Profesional de la Movilidad de la Comunidad Valenciana, Ricardo González. Esta diferencia de precios y la subida del taxi sirve a González para argumentar que el mercado necesita a los VTC para cubrir toda la demanda. «Ellos se quejan de que les quitamos los servicios, pero están en máximos históricos», zanja.

Todo apunta a que la única vía para resolver la batalla entre el sector del taxi y el de los VTC se dirimirá en los tribunales. Serán estos quienes decidirán quién se queda con el trozo de pastel más grande.

