Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»
R. C.

Criteria invertirá 8.000 millones hasta 2030 y prevé 4.000 millones en dividendos para la Fundación La Caixa

El holding presidido por Isidro Fainé actualiza su plan estratégico seis meses después de la salida de Ángel Simón como consejero delegado

Clara Alba

Clara Alba

Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:49

Comenta

Criteria actualiza su plan estratégico para alinear sus objetivos con el de su principal accionista, la Fundación La Caixa. Casi siete meses después de de ... la reestructuración de su cúpula -con la salida de Ángel Simón como consejero delegado y el nombramiento de Reynés como nuevo vicepresidente-, el holding presidido por Isidro Fainé ha dado a conocer su nueva hoja de ruta, en la que se prevé una capacidad de inversión de 8.000 millones de euros, así como 4.000 millones en dividendos para la obra social de la Fundación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  2. 2 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  3. 3 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  4. 4

    Los cuatro escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  5. 5 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
  6. 6

    Mazón sigue en su deliberación: su entorno le desaconseja elecciones y le insta a seguir como diputado
  7. 7

    Vilaplana comunica a la jueza que no tiene el ticket del parking, pero acepta buscar el pago en su banco
  8. 8

    Mazón negocia su salida mientras el PPCV propone a Mompó y Génova quiere a Catalá
  9. 9

    La hora de Maribel Vilaplana
  10. 10

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Criteria invertirá 8.000 millones hasta 2030 y prevé 4.000 millones en dividendos para la Fundación La Caixa

Criteria invertirá 8.000 millones hasta 2030 y prevé 4.000 millones en dividendos para la Fundación La Caixa