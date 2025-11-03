Criteria invertirá 8.000 millones hasta 2030 y prevé 4.000 millones en dividendos para la Fundación La Caixa
El holding presidido por Isidro Fainé actualiza su plan estratégico seis meses después de la salida de Ángel Simón como consejero delegado
Lunes, 3 de noviembre 2025, 10:49
Criteria actualiza su plan estratégico para alinear sus objetivos con el de su principal accionista, la Fundación La Caixa. Casi siete meses después de de ... la reestructuración de su cúpula -con la salida de Ángel Simón como consejero delegado y el nombramiento de Reynés como nuevo vicepresidente-, el holding presidido por Isidro Fainé ha dado a conocer su nueva hoja de ruta, en la que se prevé una capacidad de inversión de 8.000 millones de euros, así como 4.000 millones en dividendos para la obra social de la Fundación.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
