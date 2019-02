Coordinadora pierde la presidencia del Comité de Empresa de la estiba tras 27 años De izquierda a derecha: Carmen Miralles secretaria de comité de empresa, José Jorge García Presidente de comité de empresa del CPE y Héctor a García vicepresidente de comité de empresa del CPE CCOO liderará el cambio tras las elecciones sindicales del pasado 12 de febrero ELÍSABETH RODRÍGUEZ Valencia Lunes, 18 febrero 2019, 15:26

Después de 27 años, el Comité de Empresa del Centro Portuario de Empleo de Valencia (la antigua Sevasa) cambia de manos tras las elecciones sindicales del pasado 12 de febrero. En concreto, Jorge García, del sindicato Comisiones Obreras, ha sido nombrado esta mañana presidente del órgano que representa a los trabajadores de la estiba. De este modo, CC OO arrebata el liderazgo a la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, el sindicato mayoritario en el sector. Además, se ha elegido a Héctor a García como vicepresidente de Comité de Empresa del centro portuario y a Carmen Miralles como secretaria de Comité de Empresa, lo que la convierte en la primera mujer en ostentar este cargo.

Según ha explicado a este diario el nuevo dirigente, su nombramiento se ha realizado esta mañana en la reunión constitutiva del Comité de Empresa gracias al frente común que han hecho cuatro de las organizaciones sindicales resultantes de los comicios frente a Coordinadora, que fue la fuerza más votada pero que no logró mantener la mayoría absoluta. Así, García ha obtenido doce votos en total con el apoyo de CC OO, el Sindicato de Estibadores Independiente (SEI), Solidaridad Obrera (SO) y la Asociación Profesional de Trabajadores Portuarios del Puerto de Valencia(APTPPV). El sindicato de Antolín Goya, por su parte, se acercó al empate al contar con once votos.

La reforma laboral del sector de la estiba ha pasado factura en las elecciones sindicales del Puerto de Valencia. A los comicios se presentaron un total de siete sindicatos, dos más que en las últimas votaciones, convirtiéndolas en las más reñidas de los últimos años. En concreto, se contabilizaron 1384 votos, un 92,5% del censo. Coordinadora obtuvo 624 y le siguió Comisiones Obreras (CC OO) con 271. De este modo, la segunda fuerza cuenta con cinco delegados. En tercer lugar se colocó el Sindicato de Estibadores Independiente (SEI) con 182 votos y tres delegados. En cuarta posición, Solidaridad Obrera (SO), con 129 votos y dos delegados. También con dos delegados se ha quedado la Asociación Profesional de Trabajadores Portuarios del Puerto de Valencia (APTPPV), organización que obtuvo 78 votos.

«El desgaste de las negociaciones ha hecho mella en las elecciones de Valencia. Aún así seguimos siendo, con once delegados, la fuerza más importante del Puerto y también continuamos con ganas de trabajar por nuestra profesión y futuro. Por supuesto, mantenemos que unidos somos más fuertes», afirmó la organización sindical de Antolín Goya en su cuenta de Twitter tras conocerse los resultados del pasado 12 de febrero. Ahora, con la nueva composición, donde no hay mayoría absoluta de ninguna organización, «será necesario establecer una política de acuerdos y consensos» para sacar adelante las negociaciones laborales que todavía quedan pendientes en el Puerto, según informa García a este periódico.

Cabe recordar que fue en mayo de 2017 cuando el Gobierno aprobó la reforma del sector de la estiba para evitar una multa millonaria por parte de la Unión Europea. Dicha reforma implicaba liberalizar el sector y acabar con las fórmulas de contratación que hasta el momento controlaban las Sagep –sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios–.

Ante el anuncio de esta reforma, los estibadores organizaron huelgas y paros para hacer recular al Ejecutivo. Tras aprobarse la reforma, el Ministerio de Fomento dejó en manos del sector los detalles sobre las condiciones laborales. En esas negociaciones, la patronal Anesco quedó apartada debido a que fueron las propias empresas las que llegaron a acuerdos con los sindicatos, quienes aceptaron una rebaja salarial del 10%.