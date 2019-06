Las cooperativas exigen a la UE que asuma y corrija sus errores Cirilo Arnandis, presidente de Cooperatives Agroalimentàries. / lp Cirilo Arnandis reclama cambios estructurales y de criterios oficiales que puedan facilitar que la actividad agraria vuelva a ser rentable Los acuerdos internacionales arruinan a muchos agricultores V. LL. VALENCIA. Lunes, 17 junio 2019, 00:39

En la clausura de la asamblea anual de Cooperatives Agroalimentàries, su presidente, Cirilo Arnandis, ha dicho que «en la agricultura valenciana son necesarios cambios estructurales que puedan facilitar una mayor rentabilidad para los productores», pero al mismo tiempo ha advertido que «la Administración tiene que afrontar con urgencia cambios de criterios y de planteamientos, para que las explotaciones agrarias puedan ser viables».

Arnandis ha señalado que «al igual que nos dicen a los agricultores cómo debemos actuar y evolucionar, con exigencias crecientes y cambiantes, es hora también de que, por ejemplo, la UE asuma que se ha equivocado en muchas cosas y que debe empezar a corregirlas, porque no puede ser que se postule por un medio agrario vivo y eficaz, que se pretenda combatir el abandono rural y el despoblamiento, y al mismo tiempo no se sienten las bases necesarias para favorecer esos logros, sino que se fomentan oficialmente la competencia desleal de toda clase de productos importados».

El presidente de la organización de cooperativas agrarias de la Comunitat Valenciana puso especial énfasis en denunciar que «están fallando muchas cosas en Europa al facilitar acuerdos internacionales que se traducen en importaciones crecientes que apartan a la propia producción europea, y al mismo tiempo no se actúa desde Bruselas con energía para exigir a países a los que podemos exportar que se abran a nuestros productos, como es el caso de Japón; no puede ser que nos abramos de par en par y demos manga ancha a todos, que al mismo tiempo nos cierren fuera las puertas y que no se estén evaluando en la UE las consecuencias negativas que estas distorsiones comerciales provocan, porque arruinan a nuestros agricultores y motivan que abandonen».