«Controlar la empresa se antepone a los planes de crecimiento muchas veces»

Emilio Ontiveros, catedrático emérito de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid, indica que las reticencias a la financiación externa se deben «al miedo a perder» el poder «estrictamente familiar»

El miedo a perder el control de la empresa supone, en muchos casos, un lastre para el crecimiento de la compañía. Este es uno de los mensajes que el catedrático emérito de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid y presidente de Analistas Financieros Internacionales, Emilio Ontiveros, lanzó en Valencia tras su ponencia en una conferencia organizada por el Instituto Valenciano de la Empresa Familiar (Ivefa). El experto asegura que el sistema bancario español goza de salud, algo que, conjugado con los bajos tipos, dibuja un panorama favorable para las compañías.

-¿Qué perspectivas maneja para este año sobre la economía valenciana y española?

-El punto de partida es que la economía española y la valenciana se definen por un grado muy elevado de apertura al exterior, por eso es fundamental conocer lo que ocurre fuera y lo cierto es que no tiene buena pinta. En 2019 todas las economías van a crecer menos que en 2018 y, por tanto, las condiciones de demanda de productos y servicios españoles serán menos favorables.

-¿Hasta qué punto debe preocupar la desaceleración?

-No hay elementos de juicio como para convertir el diagnóstico de un menor crecimiento en una situación crítica. Pero es verdad que hay cuestiones que podrían precipitar males menores. El mundo está inmerso en tensiones comerciales y el 'Brexit' puede complicar la convivencia. Además, Italia, la tercera economía de la Eurozona, está en una situación que genera inestabilidad en los mercados financieros. El rasgo dominante en 2019 será la dependencia de la economía española a las condiciones internacionales.

-Las empresas familiares tienen un peso importante en la Comunitat, ¿cuáles son los principales retos de estas compañías?

-La modernización de su oferta y de su estructura organizativa pensando en la competencia global. Hay condiciones en la empresa familiar española y valenciana para llevar a cabo adaptaciones suficientes para competir en la esfera internacional. Es verdad que hay una limitación por el tamaño medio de las empresas, por lo que sería aconsejable que se facilitaran los procesos de concentración para tener escala y presencia en el exterior.

-¿Cree que la preparación de la sucesión sigue siendo una de las asignaturas pendientes?

-Lo importante es conseguir que una empresa sea exitosa, no plantearse cómo sucederla. Las condiciones del entorno que se dan en la Comunitat no son muy distintas a las de otras autonomías y eso es lo relevante.

-¿Con qué condiciones se están encontrando las pymes a la hora de financiarse?

-Las condiciones de financiación de las pymes siguen siendo muy favorables. Aquellas con planes de negocio bien estructurados tienen un acceso relativamente cómodo. Además, los bancos están ávidos de conceder financiación a empresas solventes y a esto hay que añadir que los tipos no subirán hasta 2020. En tercer lugar, hay inversores institucionales y fondos atentos a la captación de empresas en las que invertir. En el último lugar, las empresas de un determinado tamaño pueden plantearse la posibilidad de acceder al mercado bursátil y renta fija.

-No obstante, hay muchas reticencias a la Bolsa y otras vías alternativas de financiación.

-Hay un distanciamiento de los mercados organizados, como el bursátil, básicamente por las exigencias informativas y regulatorias que están asociadas al mismo. Pero, sobre todo, esas reticencias se deben al miedo a perder el control estrictamente familiar. Muchas veces observamos que el mantenimiento de control del grupo se antepone a los planes de crecimiento. Sin embargo, también hay casos en los que se mantiene un cierto control familiar sin sacrificar la expansión y la diversificación internacional.

-¿Cuál es el estado de salud del sistema bancario español?

-En términos de solvencia está por encima del promedio de la Eurozona. Es verdad que en algunos casos sufre la convalecencia propia de una crisis tan severa como la que ha experimentado el sistema bancario, pero hoy no es, ni mucho menos, un problema para las autoridades europeas. En resumen, ha reforzado su solvencia, gestiona riesgos de manera más prudente, ha reducido la morosidad, los costes y está en condiciones de renovar su compromiso inversor con las pymes. No creo que el sistema bancario español sea un obstáculo en la economía española.

-¿La activación de la construcción y la subida de precios pueden ser un principio de burbuja?

-Ese crecimiento de la construcción no se puede comparar con los años anteriores a 2007. Además, esa construcción no está siendo financiada con la misma intensidad de entonces. Y tercero, el análisis de riesgos es muy superior al de la expansión que hubo esos años. Aunque el sector inmobiliario se esté recuperando, realmente hay mucha más actividad en los mercados de vivienda usada que nueva. Además, han surgido nuevos jugadores, como los fondos de inversión, por lo que el grado de exposición bancaria a la promoción inmobiliaria es muy inferior y no tiene que ver con lo que vimos en 2007.