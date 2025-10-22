Consum: 50 años creyendo en las personas

Contenido remitido por Consum Miércoles, 22 de octubre 2025, 05:57 Compartir

El año 2025 marca un hito extraordinario para Consum: celebramos medio siglo de historia, esfuerzo y compromiso con las personas y con nuestro entorno. Son 50 años en los que la Cooperativa ha demostrado que la economía social no solo es viable, sino que es un motor real de empleo, riqueza local y cohesión social.

Desde aquel primer supermercado en Alaquàs, impulsado por la visión de 600 consumidores en noviembre de 1975, Consum ha crecido fiel a una idea sencilla pero poderosa: alimentar bien, a buen precio y con responsabilidad. Hoy, más de 22.000 personas forman parte de nuestro equipo, y cada una de ellas es testimonio de cómo el modelo cooperativo genera empleo estable, fomenta la conciliación y apuesta por el bienestar laboral como pilar estratégico.

Valores cooperativos

Siempre hemos sido fieles a nuestra esencia y a nuestros valores, somos una cooperativa de socios trabajadores y socios-clientes, que escuchamos para actuar como empresa responsable. Hemos puesto siempre a las personas en el centro de nuestras decisiones: clientes, trabajadores, proveedores, franquiciados y colectivos vulnerables… y sociedad, en general.

Promovemos continuamente el bienestar de nuestros trabajadores, cerca de 22.000. Tenemos más de 75 medidas de conciliación, un servicio para atender su salud emocional, y como decía, una jornada laboral de cinco días de trabajo a la semana que es única y pionera en el sector, entre otras medidas.

Promovemos el desarrollo local, nos implicamos con las personas de nuestro entorno generando riqueza en las comunidades en las que estamos, por eso nuestras compras son en un 99% a proveedores nacionales y ayudando a las personas con dificultad de acceso a una alimentación completa.

Esta orientación a las personas se puede ver en nuestro equipo que trabaja día a día con una excelente orientación de servicio que el cliente reconoce y nos lo premia son su fidelidad. En base a esa escucha activa al cliente hemos innovado continuamente en todos los ámbitos para adaptarnos a las necesidades de las personas. Además, hemos hecho una gestión prudente, siempre pensando en esa gran responsabilidad que tenemos con los miles de familias que dependen de Consum.

La economía social, en la que Consum se enmarca, es mucho más que una alternativa: es una respuesta eficaz a los retos económicos y sociales de nuestro tiempo. Apostamos por proveedores nacionales, regionales y locales, ofreciendo productos de proximidad y kilómetro cero, generando riqueza en las comunidades donde estamos presentes y contribuyendo al desarrollo sostenible de nuestro entorno. Compartimos logros y superamos desafíos juntos, construyendo una historia colectiva en la que cada cliente, colaborador y amigo ha dejado huella.

La sostenibilidad en Consum nace de sus valores cooperativos, valores vinculados con el equilibrio entre crecimiento económico, bienestar de las personas y preservación del medio ambiente.

En estos 50 años, Consum ha sabido adaptarse a los cambios, innovando en productos y servicios para responder a las nuevas necesidades de las familias, sin perder de vista sus valores fundacionales: excelencia, responsabilidad, integridad y compromiso con las personas. Incluso en momentos difíciles, como la reciente dana que afectó a la Comunidad Valenciana, la resiliencia y el trabajo conjunto nos han permitido mantener el rumbo y seguir creciendo.

El ejercicio 2024 cerró con un crecimiento del 7,5% en resultados y un incremento del 39% en inversión en innovación, lo que se traduce en una mejor experiencia para nuestros clientes y nuevas oportunidades de desarrollo en el centro y sur de España. Y, por supuesto, seguimos generando empleo estable y de calidad, porque en Consum no concebimos tener beneficios sin crear puestos de trabajo. De hecho, somos la empresa que más empleo genera en el retail alimentario español en relación a su tamaño.

Futuro compartido

El 2024 ha sido un año en el que también hemos plantado las semillas de nuestro futuro desarrollo, en el centro y también en el sur de España, con la compra de terrenos en Noblejas (Toledo) y en Antequera (Málaga), que nos permitirá tener la infraestructura necesaria para suministrar a los nuevos supermercados que vayamos abriendo en los territorios de nuestra expansión.

Además, hemos continuado creciendo en tiendas, tanto con nuestro crecimiento orgánico como también con la adquisición corporativa de nueve supermercados que realizamos en el pasado ejercicio, y que abriremos este 2025 con la enseña Consum.

Nuestro índice de satisfacción del cliente continúa al alza y, paralelamente, hemos dado pasos firmes en sostenibilidad, reduciendo en un 81% nuestra huella de carbono respecto a 2015.

Estos resultados no son casualidad. Son fruto del esfuerzo de un equipo comprometido, del talento de nuestras personas y de una estrategia clara centrada en la calidad y la sostenibilidad. Porque si algo hemos aprendido en este medio siglo, es que la innovación constante y la escucha activa son claves para seguir creciendo.

Hoy, al mirar hacia el futuro, no solo celebramos lo que fuimos, sino lo que queremos seguir siendo. Este aniversario es también un compromiso renovado: con nuestra gente, con nuestros clientes y con la sociedad. Seguiremos apostando por el desarrollo sostenible, por generar empleo de calidad y por contribuir, desde nuestro lugar, a construir un mundo mejor.

Para afrontar todos los retos que nos depara el futuro, tendremos que apoyarnos en las tecnologías actuales y en la que se desarrollen en el futuro como la IA, la ciberseguridad, las de personalización de las necesidades del cliente las de gestión del talento, etcétera.

Gracias a todos los que forman nuestra historia. Los próximos 50 años empiezan hoy. Y lo mejor, sin duda, aún está por venir.

Temas

Supermercados

Consum