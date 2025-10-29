Consum abrirá con horario especial el sábado 1 de noviembre La cadena y la franquicia Charter abrirán sus supermercados durante el día festivo

Consum abrirá sus supermercados el sábado día 1 de noviembre en horario especial al ser día festivo de carácter nacional (Todos los Santos). La coincidencia del día festivo con el sábado, y para evitar dos días seguidos de cierre, la mayoría de cadenas de supermercados han dedicido aperturas excepcionales.

De esta forma, los supermercados de Consum abrirán el sábado 1 de noviembre sólo medio día, en horario especial de 09.00 a 14.30 horas. El domingo, las tiendas de la cadena permancerán cerradas, como es habitual.

Consum recomienda consultar el buscador de su web (https://www.consum.es/supermercados/) donde aparece detallada toda la información de horario de cada una de sus tiendas repartidas por la geografía española, más de 650 en total.

Por su parte, los supermercados de la franquicia Charter, que suelen abrir los días festivos, mantendrán su horario habitual. En este caso, conviene consultar previamente sus horarios en la página web https://www.consum.es/supermercados/, ya que los horarios de esta franquicia pueden ser diferentes en cada tienda o ciudad.

