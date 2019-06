Los constructores advierten de la paralización de obras por la falta de trabajadores Obras y construcción de edificios en Valencia. / damián torres La patronal del sector está a la espera del nuevo gobierno municipal para que se creen escuelas taller en varias alquerías valencianas ELÍSABETH RODRÍGUEZ VALENCIA. Sábado, 8 junio 2019, 02:21

La falta de trabajadores y, más en concreto de profesionales bien formados, amenaza con lastrar la recuperación del sector inmobiliario. En concreto, el presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec), Francisco Zamora, advirtió ayer de la parálisis de obras en marcha por esta situación. «La ausencia de mano de obra puede paralizar construcciones, además de que encarece la mano de obra, lo que se trasladará al precio final de la vivienda», aseguró ayer a este periódico.

Y es que, tal y como alertó Zamora el pasado jueves durante un debate junto a otros agentes del sector, en estos momentos en que se activa la demanda no se encuentran profesionales en las diferentes áreas de la actividad ni la formación que plantea la administración es la adecuada.

En ese sentido, el dirigente destaca que la construcción debe afrontar ya el reto de la industrialización y digitalización si de verdad quiere aspirar a «una verdadera recuperación». «Hoy por hoy, ni la formación ni la inversión pública están a la altura de las demandas de la sociedad», critica Zamora, que lamenta que se ha perdido el perfil profesional cualificado tras los años de crisis.

La federación señala que necesitan duplicar el número de empleados para las viviendas en marcha

Según explica, desde Fevec se tuvieron reuniones con todos los partidos para trasladar estas reivindicaciones y la disparidad entre la formación profesional y la demanda empresarial. «En general, la formación no coincide con las necesidades de las empresas, pero es algo que se da sobre todo en la construcción. En este sector además están saliendo nuevos materiales que requieren una formación específica», indica el presidente de la patronal. «Si nos dejamos dinero en materiales mejores, no puede ser que no se instalen adecuadamente», añade.

Ante esta situación, recuerda que en Valencia provincia se han iniciado 1.500 viviendas y hay otras 1.000 pendientes de licitar. «Vamos a tener que duplicar el número de trabajadores», afirma. Por este motivo, desde Fevec cuentan con programas propios de formación en algunos aspectos como riesgos laborales y, además, están mirando la opción de implantar escuelas taller nuevas.

En ese sentido, la organización ha tenido conversaciones con Sandra Gómez, concejala del Grupo municipal Socialista y primera teniente de alcalde, sobre la posibilidad de utilizar varias alquerías valencianas como escuelas taller. Sin embargo, con la entrada de la campaña electoral y la actual situación de negociaciones para conformar el Govern de la Nau, los constructores están a la espera. «Ahora no sabemos cómo quedará el nuevo reparto de concejalías, quizás haya que trasladar la iniciativa a otra persona», explica Zamora, que subraya el interés de este proyecto, ya que permitiría, por un lado, formar de manera práctica a los futuros profesionales y, por otro, rehabilitar estos inmuebles con menos costes.

«Antes teníamos un acuerdo con el Servef que nos permitía formar personas según la demanda. Pero ahora esas escuelas taller las lleva la diputación y nosotros ya no tenemos referencia de lo que están haciendo, puesto que tiene los convenios con los ayuntamientos», cuenta el representante del sector en la Comunitat. «Estamos incrementando mes tras mes el número de afiliados a la Seguridad Social en la construcción, por lo que la formación es urgente», concluye.