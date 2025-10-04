El Consorcio tiene pendiente el pago de indemnizaciones a más de 2.000 empresas

A veinticinco días del primer aniversario de la dana todavía hay empresas a las que la catástrofe golpeó con fuerza que no han percibido ... la indemnización correspondiente del Consorcio de Compensación de Seguros. Desde el primer momento, empresarios y asociaciones han coincidido en que la velocidad de actuación del Consorcio ha sido muy inferior a la necesaria para evitar que las empresas tocasen fondo. De hecho, los últimos datos ofrecidos por la aseguradora indican que más de 2.000 empresas siguen pendientes de recibir los pagos del Consorcio, lo que supone el 8,8% del total de empresas peritadas.

En total, el Consorcio ha recibido 22.934 solicitudes de empresas que se vieron afectadas por las consecuencias de la riada. Un 82,5% de las mismas ya han sido concluidas. Sin embargo, el foco debe ponerse en el 17,5% restante, en el que se encuentran tanto las firmas que ya han recibido parte de las indemnizaciones, así como las empresas que todavía están pendientes de cobrar los pagos.

La desesperanza habita entre las empresas que ven como el tiempo pasa y la capacidad económica para reponerse va menguando, y el dinero del Consorcio sigue sin llegar. Desde el sector empresarial aseguran que las compañías más olvidadas por el Consorcio son aquellas que más daños sufrieron durante la tarde del 29 de octubre. En concreto, en la industria del mueble las empresas más afectadas son aquellas en los que los daños acumulados se sitúan entre el millón y los dos millones de euros, como explican desde la Asociación de Carpintería de la Comunitat Valenciana (Asemad).

La tardanza del Consorcio, sin embargo, no ha sido el único motivo por el que las empresas todavía no han podido retomar la normalidad casi un año después de la tragedia.

Muchas de las compañías arrasadas por la riada no sólo perdieron bienes y activos durante la tarde del 29 de octubre, sino que también han dejado de obtener beneficios como consecuencia directa de la avenida del agua. Para establecer esa cuantía que han dejado de ganar, denominada lucro cesante, las empresas deben esperar un año natural desde que tuvo lugar el episodio que provocó las pérdidas para poder realizar el cálculo. De modo que el primer aniversario de la dana también será el momento en el que las empresas puedan solicitar esa indemnización correspondiente al lucro cesante.

Los últimos datos del Consorcio, correspondientes al 18 de septiembre, indican que se han realizado 249.984 solicitudes de indemnización, de las cuales 266 corresponden a daños personales y el resto a daños en bienes o pérdidas de beneficios.

En concreto, ese segundo apartado lo componen 249.718 solicitudes, de las que 33.569 se han denegado por duplicidad o por falta de cobertura. Tras la última actualización, el Consorcio había pagado 207.558 solicitudes, por un importe acumulado 3.644 millones.

La aseguradora explica que se han gestionado 243.560 solicitudes de daños a los bienes y pérdida de beneficios, lo que supone el 97,5 % de las solicitudes de indemnización de daños materiales y pérdida de beneficios recibidas, quedando a fecha del 18 de septiembre 6.158 solicitudes en diferentes fases del proceso de valoración de los daños por parte de los peritos y «teniendo en cuenta que 1.960 solicitudes del total recibido han entrado en los tres últimos meses», según explica el propio Consorcio en el último documento publicado. Del 2,5 % de las solicitudes pendientes, el 17,9 % son solicitudes presentadas en los últimos tres meses