De consolidar la recuperación al desarrollo del puerto: la hoja de ruta Eva Blasco al frente de la CEV Valencia

El de Eva Blasco es el único nombre que ha resistido los vientos de cambio de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) en ... el último envite electoral. Blasco, que es presidenta de la patronal provincial CEV Valencia desde 2018, ha sido la única reelegida en el cargo en las elecciones del pasado 6 de noviembre, en las que Vicente Lafuente relevó a Salvador Navarro como máximo dirigente de la organización autonómica y César Quintanilla y Luis M. Martí se estrenaron en Alicante y Castellón, respectivamente. Ahora, tras dos meses de convulsión y cambios, Blasco ha vuelto a poner el foco en los objetivos a cumplir durante sus próximos años al frente de la CEV Valencia.

Al término de la primera Junta Directiva de CEV Valencia tras los comicios de noviembre, Blasco he desgranado su hoja de ruta, en la que apostará por el continuismo. La reactivación y recuperación económica de la provincia, que todavía se resiente de la dana del pasado 29 de octubre, en la que fallecieron 229 personas y se vieron afectadas miles de empresas, es uno de los ejes centrales de su renovado mandato. También la conexión y coordinación con los municipios del territorio y el desarrollo del acceso norte al puerto de Valencia son dos temas en los que pretende focalizarse.

Tal y como desgranó la Cámara de Comercio de Valencia en un informe presentado a finales de octubre, alrededor del 85% de las empresas industriales que se vieron afectadas por la riada han reabierto, aunque una de cada diez de estas todavía está realizando trabajos de reparación. La recuperación en los comercios, en cambio, ha sido menor, ya que el 70% han vuelto a su actividad, mientras que un 20% cerró definitivamente y el 10% restante está en obras.

Ante esta situación, Blasco ha reiterado su compromiso con la reactivación de los municipios afectados. «Se necesita una actuación rápida y coordinada para reactivar industrias, logística y comercio y se propone la aprobación de incentivos fiscales, movilizar ayudas europeas, regenerar áreas industriales y mejorar la colaboración entre administraciones», ha explicado.

En cuanto a las relaciones tanto con la Generalitat como la Diputación, la presidenta de CEV Valencia ha incidido en generar alianzas por medio de asociaciones comarcales y sectoriales para la mejora de los territorios afectados por la despoblación. «El objetivo es incrementar las infraestructuras digitales para atenuar la brecha financiera y dotar de otros servicios que hagan atractivo vivir, trabajar y emprender en estos territorios», ha subrayado.

Blasco ha pedido un impulso definitivo a espacios como el corredor cantábrico-mediterráneo, la mejora de la CV- 60 para completar la autovía que va de L´Olleria a Oliva y la ampliación y desarrollo del acceso norte del Puerto de Valencia y su conexión con el puerto de Sagunto.

Vicepresidencias

Para acometer los cuatro próximos años de mandato al frente de la patronal provincial, Blasco contará con tres personas de su máxima confianza en los puestos de vicepresidentes. Se trata del presidente de la Confederación Empresarial de la Vall d'Albaida (Coeval), Javier Cabedo; de la presidenta de la Asociación Empresarial del Camp de Morvedre (Asecam), Cristina Plumed, y del presidente de la Federacion Empresarial de La Safor (FAES), Juan Pablo Tur.

«En nuestras manos recae la responsabilidad de forjar un vínculo firme, que nos permita alcanzar objetivos comunes y metas compartidas, impulsando la competitividad empresarial en el conjunto de la Comunitat», ha asegurado durante su intervención.