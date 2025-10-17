TM consolida su apuesta por Valencia

EXTRA Viernes, 17 de octubre 2025, 15:11 Compartir

El pasado jueves 16 de octubre de octubre el Hotel Westin de Valencia acogió el evento «Conexiones que construyen». Un encuentro donde profesionales, clientes, colaboradores y representantes de distintas instituciones de la Comunidad Valenciana compartieron una jornada en la que TM Grupo Inmobiliario transmitió su visión como compañía: construir no es solo levantar edificios, sino forjar relaciones, generar propuestas de valor y apostar por un futuro sostenible sin renunciar a la mejor calidad en el servicio al cliente.

Con un formato cercano y dinámico, «Conexiones que construyen» sirvió para abrir un diálogo con la sociedad valenciana y mostrar cómo la promotora alicantina entiende su papel en el desarrollo urbano: no como una empresa que llega a multiplicar viviendas, sino como una empresa que suma, respeta y potencia la identidad de la ciudad.

TM Grupo Inmobiliario: raíces mediterráneas, visión global

Fundada por José Luis Serna en la provincia de Alicante, TM Grupo Inmobiliario ha entregado más de 25.000 viviendas desde su creación en 1969. A lo largo de los años, la compañía ha sabido crecer sin perder de vista sus valores como empresa familiar: la cercanía con el cliente, la apuesta por la calidad y el respeto por los territorios donde trabajan.

Con presencia en distintos puntos de España y en destinos internacionales como México, TM Grupo Inmobiliario ha convertido el estilo de vida mediterráneo en su principal seña de identidad. Para la promotora, no se trata solo de vender casas, sino de crear espacios donde las personas puedan vivir experiencias, crecer en comunidad y disfrutar de un entorno diseñado pensando en su bienestar.

Su apuesta se basa en: solvencia, innovación y compromiso. Valores que han convertido a TM en una de las promotoras de referencia en el sector. La empresa no solo construye casas, sino que desarrolla proyectos integrales que ponen al cliente en el centro, generando experiencias que trascienden el mero hecho de comprar una vivienda.

Este enfoque ha llevado a la empresa a posicionarse como uno de los grandes referentes del sector residencial. Hoy en día, la compañía mantiene su carácter mediterráneo, pero con una visión global, capaz de adaptarse a las demandas de un cliente cada vez más exigente.

Una apuesta firme por Valencia

Valencia y su área metropolitana está viviendo un momento clave de desarrollo. Reconocida internacionalmente por su calidad de vida según el informe Expat City Ranking anual de InterNations, el entorno conjuga un equilibrio perfecto entre modernidad, tradición y Mediterráneo. Valencia se ha consolidado como un destino donde cada vez más personas quieren vivir, invertir y desarrollar su futuro.

Su gastronomía, su cultura, su clima y su proyección internacional hacen de ella un lugar privilegiado donde apostar por un proyecto de vida. Y es precisamente esa energía la que hace que TM Grupo Inmobiliario vea en Valencia y su entorno un lugar donde aportar su experiencia como promotora con más de 56 años en el sector y seguir consolidando su modelo de trabajo basado en la innovación y la confianza.

La llegada de TM a Valencia no es casual, sino estratégica. La compañía ve en la capital del Turia una oportunidad a largo plazo para seguir desarrollando proyectos que encajen con su forma de hacer. La meta no es simplemente construir más, sino aportar valor real a la ciudad: viviendas modernas, eficientes y sostenibles, capaces de integrarse en la esencia valenciana y mejorar la calidad de vida de quienes las habiten.

Un ejemplo de ello es Santa María Sea by TM, el primer residencial de TM en la provincia de Valencia, concretamente en El Puig de Santa María. Concebido como un proyecto que combina diseño contemporáneo, zonas comunes de máxima calidad y una ubicación estratégica. Santa María Sea by TM es un residencial ubicado a 150 metros de la playa de El Puig, una localización ideal para vivir frente al mar y, a su vez, llegar al centro de la ciudad en menos de 15 minutos.

El residencial cuenta, entre otras muchas ventajas, con zonas comunes como sala coworking, Fitness Center, área de juegos infantiles y varias tipologías de piscinas para disfrutar de tu hogar eligiendo dónde pasar tu tiempo de ocio y bienestar. Porque en la costa valenciana, cada amanecer frente al mar tiene un significado especial. Y en Santa María Sea by TM, ese horizonte se puede convertir en tu proyecto de vida.

Durante la jornada en el Hotel Westin, se habló de la importancia de apostar por un crecimiento equilibrado, sostenible y respetuoso con la identidad valenciana. Y se destacó el papel de TM Grupo Inmobiliario como una empresa con la experiencia suficiente para liderar proyectos exigentes, pero con la cercanía necesaria para escuchar y adaptarse a lo que la ciudad y su entorno necesita.

TM Grupo Inmobiliario cuenta ya con más de 20.000 metros cuadrados de superficie de suelo en la provincia de Valencia y una suma de más de 500 viviendas en la zona. Santa María Sea by

TM no será el único residencial de TM Grupo Inmobiliario en la provincia. Pero es el punto de partida para los próximos proyectos, como los que se llevarán a cabo en Canet de Berenguer, que sigan apostando por la sinergia entre tradición y modernidad, entre ciudad y mar, entre la historia de Valencia y el futuro más innovador de aquellos que quieran vivir en Santa María Sea.

Además de su crecimiento empresarial, TM mantiene un firme compromiso con el territorio valenciano. Una muestra de ello es el patrocinio oficial del Valencia CF, un vínculo que refuerza su conexión con la ciudad y su voluntad de apoyar a sus símbolos más representativos. Porque para TM, estar en Valencia significa implicarse en su vida cultural y deportiva, contribuyendo al orgullo y la proyección internacional de la ciudad.

En definitiva, la I Gala TM «Conexiones que construyen» ha sido la presentación del compromiso que TM adquiere con Valencia y su entorno, con una clara voluntad de permanecer y contribuir de manera firme al desarrollo de nuestros valores más profundos. En TM no solo construimos casas, también desarrollamos conexiones sólidas y duraderas.