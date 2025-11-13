El Consell reacciona al rechazo del Congreso para frenar el cierre de Cofrentes: «Estamos ante un golpe a la soberanía energética» La responsable de Industria en la Generalitat cree que la decisión del Gobierno y de sus socios tendrá un impacto directo sobre los valencianos, que tendrán que pagar «un precio más caro por la energía»

Javier Gascó Valencia Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:15

La consellera de Industria, Marián Cano, no ha tardado en reaccionar al conocer la decisión del Congreso de rechazar una enmienda del PP que podía abrir la vía a prorrogar la vida útil de las tres centrales nucleares españolas con cierre previsto para los próximos años, entre ellas la de Cofrentes.

Cano ha asegurado que la decisión -respaldada por el PSOE y sus socios de Gobierno, con la abstención de Junts- supone «un golpe a la soberanía energética» tanto de España como de la Comunitat, así como «una clara traición» del grupo socialista y de sus socios de Compromís a la Comunitat, ha especificado.

La consellera ha advertido del impacto que puede tener el cierre de Cofrentes no solo sobre la comarca del Valle de Cofrentes-Ayora, sino sobre toda la ciudadanía valenciana. «La decisión de no prorrogar el calendario de cierre de las centrales nucleares afectará directamente a Cofrentes, a su comarca y a decenas de miles de puestos de trabajo. También afectará a todos y cada uno de los vecinos de nuestra comunidad que van a tener que pagar un precio más caro por la energía», ha indicado Cano.

En concreto, según los datos de un informe presentado por Cámara Valencia en abril, hasta 12.000 empresas y más de 180.000 empleos se podrían ver perjudicados por el cierre de la central nuclear de Cofrentes en 2030. En el aspecto puramente económico, el cierre también supondría, según explicó la entidad cameral, renunciar a 450 millones de euros de inversión en la próxima década, así como a importantes ingresos tributarios y al posicionamiento estratégico de la Comunitat Valenciana en materia energética.

Asimismo, la responsable de la cartera de Industria, que este viernes se encargará de clausurar la jornada 'El futuro de la Energía Eléctrica: clave para la competitividad empresarial', organizada por Cámara Valencia, ha reprochado al PSOE su postura respecto a las centrales nucleares. «Los socialistas y sus socios anteponen la ideología a la necesidad, ignorando el impacto que tendrá en la comunidad y en todas las familias de la Comunitat Valenciana», ha protestado Cano.