El Consell tiene pendiente una partida de 1,42 millones para promoción citrícola

REDACCIÓN

VALENCIA.

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:53

La Unió Llauradora ha denunciado que la Conselleria de Agricultura «continúa sin dar explicaciones sobre la partida de 1,42 millones de euros prevista inicialmente para publicidad y promoción de cítricos, incorporada en los presupuestos de la Generalitat de 2025» e incrementada a través de una enmienda del propio Grupo Popular en les Corts.

La organización critica que «no se conoce ni destino ni ejecución» para tal partida presupuestaria, por lo que reclama que ese dinero se destine a campañas reales de promoción «y se gestione a través de la IGP Cítricos Valencianos, única garantía de origen valenciano y de calidad de nuestros cítricos».

La Unió recuerda que «toda esta situación coincide en el tiempo con la grave situación de retroceso en el consumo de cítricos (sobre todo de naranjas) y la pérdida de cuota frente a otras frutas». Según el Ministerio de Agricultura y el Panel de Consumo en Hogares, el consumo de naranja en España cayó en 2024 un 9,4% en volumen y un 8,1% en gasto per cápita, situándose en solo 10,62 kg por persona y año. Un descenso que se agrava si se compara con la media de 2019-2024, cuando la pérdida ya era superior al 22%.

Todo esto confirma una tendencia preocupante con la naranja, auténtico símbolo del campo valenciano, que está perdiendo cuota de mercado y protagonismo en la dieta de las familias españolas. Buena parte de los expertos coinciden en que la carencia de campañas promocionales ha sido clave en esta caída junto a la competencia de otro tipo de frutas y productos.

