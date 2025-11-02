Medio año sin noticias de la Ciudad de la Construcción proyectada en la ZAL del puerto de Valencia

Las dudas iniciales que generó el proyecto de la Ciudad de la Industrialización de la Construcción debido a la falta de concreción del Gobierno a ... la hora de definir el plan de actuación previsto para dos de las parcelas con las que cuenta el SEPES en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de Valencia se mantienen cuando ha pasado medio año desde el anuncio de la iniciativa.

Pedro Sánchez aprovechó la octava edición de la feria del sector de la edificación y la construcción REBUILD para anunciar un PERTE de 1.300 millones para la industrialización de la vivienda. Fue el 24 de abril cuando el presidente del Gobierno desveló que el plan para construir casas modulares iba a desarrollarse en gran medida en Valencia.

Desde entonces, una visita de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para confirmar lo que había dicho su compañero de partido y hacer una poco aclaratoria presentación, y nada más.

La idea inicial que manejaba el Gobierno central cuando presentó el proyecto era la de ofrecer los dos terrenos que dispone en la ZAL a una unión temporal de empresas (UTE) para que esta pudiera ejecutar allí los procesos de fabricación de viviendas por bloques. No obstante, la ubicación planteada era una de las cuestiones polémicas del plan del Gobierno para hacer de Valencia la capital de la vivienda industrializada, puesto que el suelo de la ZAL del puerto teóricamente, y según recordó la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, está reservado para actividades de carácter logístico y no industrial.

Desde el Ministerio de Vivienda se insistió mucho en que la calificación del suelo no debía ser un problema. Sin embargo, el Ayuntamiento de Valencia no volvió a recibir ningún tipo de información respecto al proyecto en los tres meses posteriores al anuncio oficial. «No tenemos ninguna información, y tras preguntar, he comprobado que la presidenta de la Autoridad Portuaria tampoco», aseguraba la alcaldesa el 29 de julio.

Desde entonces, el mensaje que han trasladado fuentes ministeriales al ser preguntadas por la Ciudad de la Construcción ha ido en la misma línea: se está trabajando en ello, pero no hay ningún tipo de concreción.

Desde el departamento que lidera Isabel Rodríguez aseguran que «en breves» habrá información sobre un proyecto que, según se puede extraer de la escasa información aportada por el Gobierno, también contará con un centro de formación especializada en este nuevo modelo de edificación, que pretende ser una alternativa ante la crisis de la vivienda.

La información para las empresas valencianas del propio sector de la construcción industrializada, que supuestamente deben ser las que se asienten en esta nueva Ciudad de la Construcción también es escasa, por no decir inexistente, lo que genera cierta incertidumbre respecto al proyecto.

Esas mismas duda ya sobrevolaron a los promotores valencianos, que no terminaban de ver clara la idea cuando tan solo había pasado un mes desde el anuncio del proyecto. Desde la patronal valenciana (Aprova) decían echar en falta, no sólo más concreción en las medidas del Ejecutivo, sino también otras iniciativas «más beneficiosas» para el sector «como incentivos a las empresas constructoras que actualmente ya están apostando por la industrialización».

La apuesta del Consell

El Foro de Construcción Industrializa, celebrado esta semana en Madrid, ha servido para repasar la situación del sector y para destacar algunos de los hitos conseguidos hasta el momento. Entre ellos, la licitación del primer pliego de vivienda totalmente industrializada que ha sacado adelante la conselleria de Vivienda de la Generalitat.

En concreto, se trata de la primera licitación completamente industrializada de dos parcelas en los municipios afectados por la dana de Albal y Torrent para construir unas 70 viviendas con los más altos grados y niveles de industrialización. «Con ello, la Generalitat no solo incentiva la industrialización, sino que agiliza la construcción de vivienda en una zona que necesita el impulso rápido de vivienda», aseguró el director general de Vivienda, Juan Antonio Pérez, que presumió de la apuesta del gobierno valenciano por este nuevo modelo de construcción: «Se ha materializado en una apuesta decidida y muy valiente respecto a la confección de pliegos y licitaciones en marcha».

El responsable de Vivienda también señaló que «en la Comunitat Valenciana, donde hay suelo disponible, apostamos decididamente por este modelo de viviendas industrializadas y donde no lo hay actuamos con iniciativas normativas que nos permiten generarlo en un tiempo récord». En conclusión, Pérez consideró «verdaderamente importante que impulsemos un sistema de construcción mucho más ágil y que acorta los plazos, como es el de la industrialización».