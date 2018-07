7 consejos para traders novatos en forex

Sábado, 21 julio 2018, 00:58

Seguramente has escuchado que el trading online es uno de los negocios más lucrativos en internet. Esta actividad consiste básicamente en la compra de un activo a un precio bajo para posteriormente venderlo a un precio más alto y obtener una ganancia.

Antes de entrar en contexto, explicaremos de forma breve que es un trader y que es FOREX. La palabra en inglés 'trader' significa comerciante ó vendedor. El trader es la persona que opera en los mercados financieros a corto plazo, buscando una rentabilidad rápida ya sea en la compra ó venta de uno o mas activos financieros cotizados en las bolsas de valores de todo el mundo.

Cada día más personas operan en este mercado financiero mundial conocido como FOREX (Foreign Exchange Market), el mercado más grande del mundo, con un volumen diario de operaciones superando los 5 billones de dólares. Este mercado financiero mundial cuenta con interesantes oportunidades para los traders que están decididos a sacarle el máximo provecho y quieren obtener sus propias utilidades.

Al realizar operaciones como trader novato ó profesional siempre se estará expuesto a cometer errores, pero si se aprende anticipadamente de esas experiencias, obteniendo información de los profesionales, el trader será capaz de identificar y actuar ante las mismas situaciones de riesgo, evitando la perdida de tiempo y dinero.

En este artículo mencionaremos algunos consejos de los expertos, los cuales serán de gran utilidad durante la preparación del inversor para convertirse en un trader rentable. Estos consejos se aplican al realizar trading online en cualquier tipo de activo financiero, esperamos te sean de gran utilidad:

1 Aprender los conceptos básicos

Para poder operar con éxito en FOREX, se deben conocer y entender los terminos básicos del mercado financiero, de esta manera el trader sabrá identificar cada elemento, cada termino y gráfico con la posibilidad de actuar estrategicamente al abrir ó cerrar posiciones.

2 Desarrollar una estrategia de trading

Es muy importante conocer las diferentes estrategias de trading, ya que estas serán la clave del éxito en las operaciones financieras en FOREX. Existen estrategias que son sencillas de interpretar y aplicar, si estas se utilizan disciplinadamente junto con la gestión de riesgos, se pueden incrementar significativamente las oportunidades y obtener las ganancias deseadas en este mercado. La mayoría de las estrategias se basan principalmente en las herramientas de análisis técnico, es por ello que es muy importante aprender este método, ya que permitirá predecir las futuras tendencias económicas. Es muy común que los operadores con experiencia apliquen técnicas simples, debido a que esto les permite interpretar de manera rápida el mercado, marcando con facilidad las tendencias a seguir.

3 Encuentra un mentor

Para iniciar operaciones como trader, además de contar con los conocimientos del mercado financiero, el trader deberá considerar contratar un mentor que cuente con una trayectoria exitosa en FOREX y que sea una persona la cual admire, confíe y le inspire.

El mentor será el guía de confianza ó consejero del trader durante las operaciones financieras. Su trabajo consistirá en entrenar al inversor para poner en práctica los conceptos aprendidos, teniendo como objetivo mostrar como es el negocio real, como aplicar las diferentes estrategias así como enseñar a superar cualquier momento dificil durante las operaciones financieras.

4 Tener en cuenta que el mercado puede ir en tu contra

Cuando las operaciones no están favoreciendo, no se debe arriesgar a perderlo todo, es mejor cerrar todas las posiciones y dejar de operar por unos días, esto dará tiempo para regresar con una mente clara y positiva para continuar invirtiendo.

5 Tener metas realistas

Antes de iniciar operaciones, es necesario que el trader defina sus objetivos ó metas. Es importante tener claro hacia donde se quiere ir para no terminar en donde no se quiere estar. Los objetivos ó metas tienen que ser medibles y realistas. Hay muchos traders alrededor del mundo que se ganan la vida haciendo diariamente trading, pero su éxito se debe a que se mantienen actualizados en conocimiento y movimientos financieros.

6 Hacer trading con mesura

Los negocios de inversión deben ser tomados como una actividad seria, que requiere de prudencia por parte del trader; de lo contrario estaría expuesto a una perdida acompañada de desilusión. Para que las operaciones del trading sean rentables, se deben estudiar detalladamente los movimientos de los activos, investigando y analizando a fondo cada uno de ellos, como se hace en cualquier otro tipo de negocio.

El trader novato debe seguir las estrategias y los metodos financieros, para lograr metas rentables. Es necesario que visualice las ventajas y los probables inconvenientes que implicaría convertirte en trader.

7 Enfocarse en un activo financiero

Aumenta posiciones en el activo que te este redituando ganancias y disminuye en los que no. Compra el que este mostrándose más fuerte y vende el que muestre debilidad. Para lograr hacer un buen trading, no se debe comprar abajo y despues vender arriba, sino comprar arriba y después vender más arriba, este es un principio del trading a seguir. No hay que invertir en un activo barato, sino comprar el que tenga más potencial y con la probabilidad de subir, no Importando si esta caro ó barato.