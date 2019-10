Los 9 consejos de LightED para ahorrar en iluminación

21 de octubre: Día Mundial del Ahorro de Energía. Hora cero para empezar a reflexionar sobre nuestros hábitos y el consumo que hacemos de la energía; si es que no lo hemos hecho ya. EXTRA Lunes, 21 octubre 2019, 01:17

En la actualidad, la humanidad se enfrenta a un nuevo reto: la utilización eficiente de los recursos. Hasta ahora nos habíamos limitado tan solo su explotación sin tener en cuenta las consecuencias. Hoy por hoy debemos centrarnos en ser más eficientes a la hora de consumir los recursos naturales. Las reservas se agotan y el futuro de nuestro planeta está en nuestras manos.

En una fecha tan señalada, la marca LightED de ALG, especialistas en iluminación desde 1971, no quiere dejar pasar la oportunidad para ofrecernos algunas recomendaciones que nos harán ahorrar energía eléctrica simplemente poniendo atención a la iluminación de nuestro hogar o empresa.

Cómo reducir el consumo de energía en iluminación en 9 simples pasos

El primer consejo es sencillo. Tanto en el hogar como en la oficina, intenta aprovechar al máximo la luz natural. Un ejemplo es orientar las mesas hacia las ventanas, así recibirás la máxima claridad durante el día.

Apaga las luces que no necesites. Parece fácil, pero a veces en la oficina no somos tan conscientes como en casa. Revisa que todo esté apagado cuando salgas del despacho. Porque, para qué nos vamos a engañar, la energía más barata es aquella que no se consume.

Aprovecha al máximo la luz de tus lámparas. Si pintas los techos y paredes de tonos claros la luz se reflejará mejor y obtendrás una mayor luminosidad. Igualmente, mantén las lámparas y pantallas limpias para dejar pasar mejor la luz y ahorra en potencia.

Revisa la potencia contratada para evitar cortes de luz no deseados que deterioren la instalación.

Sustituye tus lámparas y bombillas tradicionales por lámparas LED. Consumen hasta un 90% menos que una bombilla tradicional. Además, las lámparas LED duran más, no producen calor y son más ecológicas. LightED ha lanzado este mes de octubre su nuevo Catálogo 2020. Un catálogo en el que encontrarás infinidad de bombillas LED de todo tipo para sustituir por completo la iluminación tradicional.

Las regletas de conexión con interruptor también pueden ayudarte a ahorrar energía. Varios aparatos pueden estar conectados en una misma regleta y, con un sólo clic, podemos apagar todo lo que haya quedado en standbye.

Utiliza sensores de presencia en lugares de paso como pasillos o lavabos para ahorrar en iluminación. De esta manera, la luz sólo se encenderá cuando sea necesario. Este hecho puede reducir el coste energético en un 25%.

LightED incorpora también una amplia gama de sensores de presencia en su nuevo catálogo. Sensores de presencia por infrarrojos o bien por microondas para que el cliente pueda elegir el sistema que más le convenga y con diferentes grados de protección IP para aplicaciones en interior y en exterior.

Los sensores crepusculares o lámparas que los incorporen también son muy útiles a la hora de ahorrar energía en iluminación. Estos dispositivos detectan la luz de una determinada estancia y adecúan la luminosidad de las bombillas según las necesidades que el usuario haya establecido previamente.

En este sentido, el sumun del ahorro es sin duda el nuevo Downlight Monet con Sensor de presencia de LightED. Lo especial de este downlight es que incorpora un selector de Modo Día / Modo Noche. En Modo Día, el downlight se enciende cuando el sensor detecta una presencia, haya o no luz en la estancia. En Modo Noche, el downlight sólo se enciende si, además, en la estancia hay una luminosidad menor de 20 luxes. Si en la estancia hay más luz, el downlight no se encenderá.

La Serie LightED Smart, especializada en bombillas inteligentes, incorpora también la Estándar Smartlux, con sensor crepuscular incorporado. Por sí misma, se adecúa a la luz existente en la estancia encendiéndose o apagándose según necesidad. La misma Serie Smart lanzará el próximo mes de noviembre las bombillas Wifi-Smart, compatibles con Alexa y Google Home; la última apuesta de LightED para conectarse al Internet de las Cosas.

No te limites sólo a cambiar las bombillas. En la oficina, paneles, downlights y tubos LED pueden ayudarte a ahorrar energía. Una de las novedades más destacadas de LightED en cuanto a ahorro de energía se refiere es el Panel Backlight 60x60 de 40W. Este panel LED que alcanza una eficiencia de 120lm/W: con tan sólo 40W de consumo proyecta una luminosidad de 4800lm.

Las lámparas LED facilitan el paso a una iluminación más respetuosa con el entorno. Su alta eficiencia energética se traduce en un ahorro del 85% en la factura eléctrica.