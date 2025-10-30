Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aitana actúa en un concierto. Francisco Guerra

Cómo conseguir un pase VIP en LOS40 Music Awards el próximo 7 de noviembre en el Roig Arena: requisitos y cómo inscribirse

La persona seleccionada podrá disfrutar de esta experiencia junto a un acompañante de su elección, con el viaje y alojamiento incluido

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:50

Si eres de los que se pasa el día escuchando música y no puede resistirse a saltar al ritmo de los últimos éxitos, este trabajo está hecho expresamente para ti. InfoJobs, la plataforma de empleo líder en España ha lanzado una nueva oferta dentro de su iniciativa Cool Jobs, esta vez junto a LOS40 Music Awards Santander: ser invitado/a VIP al evento musical más esperado del año, que se celebrará el próximo 7 de noviembre en el Roig Arena de Valencia.

La persona seleccionada podrá disfrutar junto a un acompañante de una experiencia VIP en primera fila donde cantar a todo pulmón los temas de los artistas más destacados del panorama nacional e internacional como Aitana, Dani Fernández y Valeria Castro, Ed Sheeran, Nil Moliner, Dani Martín, Pablo Alborán, Alleh & Yorghaki, Rels B, Myles Smith, Beéle, Danny Ocean y muchos más.

Y lo mejor de todo, es que además, la persona escogida tendrá un salario de 1.000 euros netos por un día de trabajo, que le permitirá pasar por la alfombra roja y acceder a la green room, y conocer los camerinos. También podrá acceder al backstage con asiento exclusivo, disfrutar de la experiencia VIP cerca del escenario y asistir al after party del evento.

Toda esta experiencia VIP la podrá vivir junto a un/a acompañante de su elección, con el viaje de ida y vuelta desde cualquier punto de España y alojamiento incluido, además de poder disfrutar de muchas experiencias más que harán de este día algo inolvidable.

Para participar en el proceso de selección, es necesario darse de alta en InfoJobs rellenando todos los datos personales e inscribirse en la oferta. El único requisito es haber finalizado la Educación Secundaria Obligatoria.

