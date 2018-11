Dirigiendo Hogares: Mentalidad positiva y optimismo para la vida doméstica Profesionales de la salud y el consumo protagonizan la cuarta edición del congreso dirigido a las amas de casas que se inaugura con un cariñoso recuerdo hacia María José Grimaldo F.J. FALOMIR Miércoles, 7 noviembre 2018, 19:06

Con un cariñoso y emotivo recuerdo para María José Grimaldo, se inauguró la cuarta edición del congreso Dirigiendo Hogares, un foro en el que la subdirectora de LAS PROVINCIAS, participó en las tres ediciones anteriores. De nuevo se volvió a llenar el patio de butacas del auditorio del Palacio de Congresos de Valencia con este evento que se ha convertido en una cita obligada de las amas de casa valencianas, una jornada distendida en la que reciben interesantes consejos para aplicar a su vida personal o a su entorno doméstico.

La jornada organizada por LAS PROVINCIAS con el apoyo de la Asociación de Amas de Casa y Consumidores Tyrius y la colaboración de Hidraqua, Vitalia, Ribera Salud Grupo, Generalitat Valenciana, Ascires y el Hospital de Manises, contó también en esta ocasión con una nómina de ponentes que han estado a la altura de las expectativas de los asistentes y han cosechado grandes aplausos.

Fotos del congreso Dirigiendo Hogares Congreso Dirigiendo Hogares 2018

El objetivo de esta edición, además de poner en valor la labor que realizan las personas responsables del hogar –desligándola de la clásica imagen del ama de casa– ha sido poner el foco en que la mentalidad positiva y el buen humor son básicos para el desarrollo de una vida doméstica feliz y satisfactoria en la que, pese a tener que seguir cumpliendo años, hay que hacerlo con calidad de vida y máximo optimismo.

En la bienvenida al foro, que corrió a cargo de Vicenta Alcácer, presidenta de la Asociación de Amas de Casa Tyrius, y de Carlos Rial, director de Marketing de LAS PROVINCIAS, la figura de María José Grimaldo y su triste ausencia centradron las palabras de ambos ponentes, que destacaron su extraordinaria capacidad como profesional del periodismo, su calidad humana y su defensa de los derechos de la mujer «y en especial de las amas de casa», dijo Vicenta Alcácer. Carlos Rial subrayó que esperaba que el congreso aportara información útil y diera visibilidad a las mujeres «que son los dos objetivos de esta jornada, aunque si ambos fallan siempre queda el humor como último recurso.

J. Monzó

Con el bloque de salud se inició la primera ponencia a cargo de Javier Perales, fisioterapeuta en Ascires Eresa Campanar, con el tema 'Fisioterapia y calidad de vida: aliados inseparables para tu salud'. Perales señaló que el movimiento sirve para combatir los dolores y la fisioterapia es la ciencia que se ocupa de ofrecer un tratamiento personalizado «aplicando agentes físicos pare prevenir y curar diferentes patologías».

Puntualizó que el dolor lumbar y el cervical son los dos grandes protagonistas contra los que tiene que lidiar el fisioterapeuta. Para combatir esos dolores explicó una serie de ejercicios sencillos y dividió estos en tres grupos: los ejercicios aeróbicos, los de flexibilización y los de fortalecimiento.

Acto seguido, la doctora Lola Alfonso Domenech, presidenta de la Comisión contra la Violencia de Género del Hospital de Manises contó cómo detectar y prevenir conductas intimidatorias que puede desembocar en episodios de violencia de género. Alfonso precisó que la violencia de género es la que de produce entre parejas o exparejas de distinto sexo, mientras que violencia doméstica es aquella que afecta a otros miembros de un grupo familiar, ya sean hijos, abuelos o hermanos.

La doctora señaló que se trata de «un problema de salud más importante que la hipertensión» y que afecta «a todas las clases sociales, religiones y edades». Y añadió que los signos de alarma ante un posible caso de violencia de género son: la dificultad para relacionarse, los trastornos del sueño y de alimentación, el sentimiento de culpa, los dolores físicos y la depresión.

J. Monzó

A continuación y dentro del bloque psicológico, la coach Cristina de Arozamena, presidenta de Afyde-Empresarias de Alicante, invitó a las asistentas a descubrir «su kódigo cebra» que consiste básicamente en no olvidar «lo maravillosas que somos y lo pendientes que estamos de los demás». «Hay que decidir desde el principio que pase lo que pase vas a seguir adelante». Para Arozamena la clave es aceptarse a una misma y no estar pendiente de lo que piensa el entorno. «Desde pequeña entendí que tenía el kódigo cebra porque me sentía diferente y única». «La característica de una persona única es que lleva tatuada la palabra más en el mente, porque merecemos pensar más en nosotras». Y concluyó con dos recomendaciones «una de ocho letras, que es la palabra atrévete; y la otra es saber gestionar tu energía, dejando de lado el victimismo y siendo optimista y a la vez realista».

Dentro del bloque de economía doméstica y con el título de ' Ahorro, calidad y mitos del agua del grifo', Cristina Bauxauli, responsable de Clientes de Hidraqua Valencia, dio cuatro razones por las que consumir agua del grifo, que son por salud, por respeto al medio ambiente, por ahorro económico por comodidad. Y argumentó esta cuatro razones. Señaló que nuestra legislación es muy exigente con el agua potable que debe pasar un triple control analítico. «En este caso se analizan 53 parámetros mientras que en el del agua embotellada solo se analizan entre 5 y 8 parámetros. Respecto al medio ambiente dijo que el agua embotellada genera toneladas de plástico que acaban muchas veces en el mar. «En 2050 habrá más plástico que peces en nuestros océanos». Respecto al precio hizo una comparativa por la que con el precio de una botella de agua se pueden llenar cien jarras de agua del grifo. Y sobre la comodidad de no tener que cargar con botellas en el supermercado dijo que poco había que explicar «porque es bien sabido por todos»

Cristina Baixauli, tras rebatir algunos falsos mitos sobre el agua corriente, el cloro y el precio de la factura del agua en la que el 60% del importe son impuestos, concluyó su ponencia con cuatro recomendaciones: beber agua del grifo, tener en cuenta el medio ambiente, planificar los gastos domésticos y activar la factura del agua por internet. .

El bloque centrado en el bienestar y la autoestima en la madurez, Catalina Hoffmann, coach y presidenta de Hoffman World, ofreció una charla titulada '¿Cómo cumplir años con salud?'.

J. Monzó

Hoffman señaló que en el cerebro hay tres áreas con diferentes niveles de actividad neuronal y que el método Hoffman, descubierto por ella, analiza cuáles son e incentivar la interrelación entre ambas zonas para que las neuronas menos activas despierten. En este sentido, también dispone en su clínica de un sistema para diferenciar entre la edad biológica y la edad mental. «El método Hoffman conecta el cerebro con el resto del cuerpo en función de lo que éste necesita», dijo. «Tenemos que reivindicar que cumplir años con salud es posible». Y concluyó con los pilares para conservar una buena salud al margen de los años, que son el deporte, la buena alimentación, la socialización, la actividad mental y el bienestar emocional. «No olvidemos que la risa y la sonrisa es la mejor medicina», concluyó.

Y como viene siendo tradicional desde la primera edición, el congreso se despidió con una buena dosis de esa risa que recomendó Hoffman. En esta ocasión a cargo del monologuista valenciano de Rafelbunyol, Óscar Tramoyeres, que hizo un análisis muy divertido y acertado de lo que había dado de sí el congreso, al tiempo que ofreció su particular versión de lo que son las relaciones de pareja y la importancia que tienen las amas de casa en nuestra sociedad.

