Comienza la vendimia con la uva más barata

Lunes, 19 agosto 2019

Conforme va iniciándose la vendimia de las variedades más precoces, empiezan a arreciar las protestas de los viticultores por los bajos precios que ofrecen las bodegas, del orden de un 20% más bajos que la media del año pasado. La explicación que dan las grandes bodegas es que se espera una producción normal, de alrededor de 43 millones de hectólitros en toda España, pero quedan 7 millones de la temporada pasada. Los niveles de precios medios (tantos céntimos por kilo y por grado alcohólico) oscilarán entre 18 y 25 céntimos para uvas blancas y entre 20 y 30 para tintas, dependiendo también de variedades, localizaciones y si se trata o no de uvas acogidas a denominaciones de origen. En todo caso, grandes DO como Rioja o Ribera del Duero están en niveles muy superiores y además vendimian más tarde. Una situación bien llamativa se está dando en la DO Cava. Los viticultores del Penedés quieren parar la vendimia porque no están conformes con 30 céntimos por kilo, mientras que en Extremadura se quejan con mayor crudeza porque sólo les pagan 20.