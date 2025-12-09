La comida y los regalos elevan el gasto navideño de los valencianos hasta los 1.350 euros de media

Los indicios de que se acercan las Navidades son cada vez más evidentes. Decenas de calles lucen la iluminación típica de esta época del año, ... los anuncios de nuevos juguetes se suceden en televisión, las tiendas decoran sus escaparates para hacerlos más atractivos y el marisco empieza a subir su precio ante la creciente demanda. También las conversaciones, tanto entre amigos como entre familiares, giran en torno a qué día hacer las comidas y cenas de reunión, a la vez que los boletos de la lotería saltan de mano en mano. Una época del año en la que el gasto se dispara y en el que el consumismo ruge con fiereza. Y este año, todavía lo hará aún más: cada valenciano gastará 1.351 euros de media, lo que supone más de 200 euros extra respecto al año anterior.

El dato lo ofrece la Asociación Española de Consumidores (Asescon), que subraya que serán las Navidades «más caras de la historia». Los resultados de la encuesta, en la que entrevistó a 5.000 personas, reflejan que Valencia será la provincia de la Comunitat Valenciana con un mayor gasto medio, de 1.447 euros, mientras que Alacant y Castelló se quedarán en 1.248 euros y 1.246 euros, respectivamente. La media estatal es de 1.300 euros.

La llegada de Papá Noel y de los Reyes Magos hace de las Navidades la época del año en la que más regalos se distribuyen casa por casa. También los amigos invisibles aportan a la causa. Así que no es de extrañar que﻿ sea el ítem en el que más dinero van a invertir los valencianos de media: 343 euros en total.

Las tiendas se frotan las manos ante la llegada de las fiestas, con calles como la de Colón, en el 'cap i casal', donde una vorágine de personas deambulará de establecimiento en establecimiento buscando el producto que más se acople a sus intereses. Además, se adaptan y preparan para las ventas en línea y la distribución a domicilio. En este sentido, la Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) detalla que la mitad de los españoles adelanta sus compras navideñas a principios de diciembre, con el objetivo de evitar la subida de precios característica del periodo navideño.

Ligado a los regalos aparece otro de los aspectos en los que más se invertirá, los juguetes. La media en este caso será de 248 euros por persona en la Comunitat. Las tendencias de este año apuntan a que los juegos de mesa irán al alza en ventas, mientras que habrá otros como animales interactivos que serán la novedad, según la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), que explica que el sector esquivará la inflación.

Gasto de 336 euros en alimentación

El otro gasto estrella en las Navidades, siempre según los datos de la Asociación Española de Consumidores, son los alimentos. Los ágapes familiares típicos de Nochebuena, Navidad y Reyes y las cenas habituales con amigos en Nochevieja dejan la cuenta de los valencianos resentida, con un gasto medio de 336 euros. Esta inversión en la ingesta, sin embargo, tiene una doble lectura, ya que cuanto más se compra en los supermercados, menos se sale de restaurantes. Una visión que va en línea con la posición de la Aecoc, que indicó hace unas semanas que estas iban a ser unas Navidades «más hogareñas».

La subida de la cesta de la compra en el último año ha sido del 1,5%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), aunque si se toma como referencia la de noviembre de 2023, el ascenso ha sido del 8,8%. Así que no es de extrañar que el precio medio de los alimentos sea el más caro desde que hay registros, con productos básicos como la leche o los huevos todavía más disparados.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado un análisis de la cesta de la compra navideña, en el que ha revisado los precios de productos típicos de estas fechas como el cordero lechal, los langostinos o el jamón ibérico de cebo. La conclusión es que están un 5% más caros respecto al año anterior.

Expectativas favorables en hostelería

Para los que decidan no cocinar en casa y salir de restaurante, el tiempo apremia. La ocupación de los restaurantes y bares durante los fines de semana y los días señalados «se espera que sea del 100%», explican desde la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia, aunque advierten también de que «no se prevé un gran refuerzo en la contratación para la campaña». «Las expectativas son considerablemente mejores que las del año pasado, cuando las reservas en estas fechas se encontraban por debajo del 50%, en una campaña marcada por la dana. Este año, en cambio, esperamos una Navidades con buenos resultados», auguran.

Las Navidades también son un buen momento para hacer una escapada, aunque sea de pocos días. «La gente sale de casa durante las fiestas, se pierde el carácter familiar y se aprovechan las vacaciones», señala la secretaria general de la Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana, Nuria Montes. Por ello, las previsiones de la patronal hotelera son que habrá una ocupación media de entre el 80% y el 90%.

La valenciana Neus Martínez será una de las que aprovechará para irse unos días. En su caso, ha preparado un viaje a la nieve con su pareja durante los primeros días de 2026. «Antes lo hacía en otra época menos concurrida, pero desde que trabajo voy en estas fechas», comenta.

Ocupación hotelera: 60% extranjeros y 40% nacionales

Aunque todavía es pronto para tener los datos definitivos, la máquina de las reservas hoteleras lleva semana en marcha. Así, en días marcados en el calendario como Nochevieja, la ocupación está ya al 81%, según datos de Hosbec. El resto de días, tanto la primera como la segunda semana de vacaciones, el porcentaje es cercano el 70%. «En la Costa Blanca y Valencia tenemos un 60% de turistas extranjeros y un 40% de nacionales, mientras que, en Castellón, la tendencia es la contraria, con un 80% de nacionales y un 20% de extranjeros», destaca Montes.

Vistos los regalos y las comidas, otro de los habituales gastos en estas fechas es la lotería. Los décimos circulan de mano en mano entre compañeros de trabajo que sueñan con no volver a verse las caras o entre familiares que aspiran a que la cena navideña del próximo año sea más premium. Para conseguirlo, los valencianos invierten una media de 85 euros, lo que les sitúa en el noveno lugar a escala estatal, según los datos de consignación de Loterías y Apuestas del Estado. De entre las tres provincias, Valencia alcanza los 110 euros, mientras que Castellón 89 y Alicante 79, según Asescon.

Llegue o no la suerte, las celebraciones también formarán parte de estas fiestas, en las que la inversión en ocio se dispara. Alrededor de 240 euros se gastarán de media los valencianos en planes como ir al cine o al teatro o pasar la noche en una discoteca. El año pasado, la estimación fue que la Nochevieja terminó con un impacto de casi cuatro millones de euros en el 'cap i casal', según datos de la Asociación Empresarial de Valencia.

Consumir y celebrar volverán, pues, a ser las dos ideas centrales de estas Navidades en la Comunitat. Bien sea en regalos, en fiestas, en alimentación o en lotería, todos los caminos llevan a gastar dinero. Y, si las previsiones se cumplen, estas fiestas tampoco defraudarán.