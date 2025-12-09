Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Varias personas realizan compras de Navidad, en enero de 2025, en Valencia. JL Bort.

La comida y los regalos elevan el gasto navideño de los valencianos hasta los 1.350 euros de media

Las reservas hoteleras para Nochevieja están ya al 80% mientras que la patronal hostelera augura mejores previsiones que el año pasado

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:38

Los indicios de que se acercan las Navidades son cada vez más evidentes. Decenas de calles lucen la iluminación típica de esta época del año, ... los anuncios de nuevos juguetes se suceden en televisión, las tiendas decoran sus escaparates para hacerlos más atractivos y el marisco empieza a subir su precio ante la creciente demanda. También las conversaciones, tanto entre amigos como entre familiares, giran en torno a qué día hacer las comidas y cenas de reunión, a la vez que los boletos de la lotería saltan de mano en mano. Una época del año en la que el gasto se dispara y en el que el consumismo ruge con fiereza. Y este año, todavía lo hará aún más: cada valenciano gastará 1.351 euros de media, lo que supone más de 200 euros extra respecto al año anterior.

