Comercios valencianos traen naranjas de Egipto por el puerto de Castellón Citricultores de AVA y Fepac protestan hoy ante el recinto para denunciar «la deslealtad» de empresas de la Comunitat VICENTE LLADRÓ Miércoles, 27 febrero 2019, 00:27

Lo que era un rumor insistente durante las últimas semanas ha podido ser confirmado por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) y la Federación de Agricultores de Castellón (Fepac): al puerto castellonense están llegando barcos que descargan contenedores con naranjas de Egipto. Un hecho que no es ilegal pero que resulta bastante desleal y disparatado por parte de las empresas comerciales importadoras, radicadas en la Comunitat Valenciana y principalmente en la provincia de Castellón.

La ratificación de estas importaciones de naranjas egipcias ha llenado de indignación a los citricultores valencianos, por lo que AVA y Fepac han organizado para hoy, a las once de la mañana, una concentración de protesta ante las instalaciones frigoríficas del puerto de Castellón donde se guardan los contenedores de fruta cuando se descargan del barco correspondiente y hasta que los recogen los camiones para llevarlos a almacenes citrícolas cercanos.

Fuentes de AVA denuncian la «deslealtad» de quienes realizan estas importaciones y han explicado que resulta imposible de entender que en medio de una crisis tan aguda como la que sufre la citricultura valenciana, en plena temporada y con precios tan bajos que no cubren ni una parte de los costes de producirlos, aún les resulte económicamente atractivo a algunas firmas del sector adquirir naranjas de otros países y las traigan a la propia región productora donde tienen sus raíces.

El agricultor no entiende que haya firmas que hoy importen cítricos cuando aquí están casi regalados Ya no se trata de acciones complementarias sino de ataques directos en zonas productoras valencianas

El despropósito es de notable envergadura, porque los campos valencianos están plagados de naranjas por vender, muchos agricultores ni siquiera logran encontrar compradores, se han perdido más de medio millón de toneladas en los campos... y mientras tanto se importan naranjas de Egipto.

¿Cómo es posible que en estos momentos sea de interés para cualquiera ir a un país distante, traer naranjas Nável, pagar el flete del barco y correr el riesgo de superar los controles fitosanitarios (se suponen), más el añadido descrédito popular al conocerse tales operaciones, mientras que su mismo pueblo está lleno de campos de naranjas sin vender que rodean su propio almacén? Porque a diferencia de lo de Sudáfrica, en esta ocasión ya no se trata de importaciones realizadas a contratemporada, o con la excusa de que las primeras variedades de aquí estaban verdes, venían retrasadas; ni siquiera vale el subterfugio de argumentar que sobraron partidas traídas a primeros de otoño y se alargaron las ofertas del hemisferio sur hasta coincidir en parte y sin querer con la producción local. No, ahora estamos ante otra cosa, muy distinta y descarada. Porque nos encontramos en plena campaña local y los importadores son locales, a quienes los agricultores de AVA y Fepac quieren «afear» públicamente hoy su actuación y «lanzar un aviso para navegantes», explicó un dirigente de AVA, advirtiendo de que la situación citrícola no está para bromas.

Los convocantes de esta protesta han preferido no hacer públicos de momento los nombres de las entidades importadoras de las naranjas egipcias que llegan a la Comunitat Valenciana. Quizás de momento y en la esperanza de que sirva de algo, para que no se repita. Pero de sobra es conocido que si los protagonistas de este tipo de acciones ven arriesgado proseguir trayendo su mercancía por un puerto de la Comunitat, igual eligen después otros destinos donde la sensibilidad no esté a flor de piel y el resultado es más o menos el mismo: naranjas que llegan a Europa de fuera, naranjas que no se consumen de los campos valencianos.

Por otra parte hay que resaltar el hecho paradójico de que las magníficas instalaciones frigoríficas portuarias, que se ampliaron y modernizaron para ser base de exportaciones de clementinas valencianas a Estados Unidos y a Rusia, lejos de servir hoy de forma destacada para tales destinos, cumplan justamente la misión contraria: la recepción de importaciones citrícolas que plantean un ataque de competencia directa en el mismo corazón de las zonas productoras valencianas.

Los envíos a Estados Unidos se han reducido tanto que ya no acude ninguna autoridad, como antaño, a despedir los barcos que partían hacia América. Y para Rusia no sale ninguno, por el bloqueo. En cambio, llegan los que traen naranjas de Egipto o Sudáfrica, según la época.