Los coches que sobrevivieron a la dana: 3.400 volvieron a circular

La dana arrasó con buena parte de los coches de municipios afectados por la riada. En torno a unos 140.000 vehículos sufrieron daños, que ... en la mayoría de casos fueron irreversibles, provocando una destrucción masiva del parque móvil valenciano. La entrada de agua afectó a la parte electrónica de los coches, lo que impidió en gran medida su recuperación. Sin embargo, un año después de la catástrofe, la empresa Carfax, encargada de ofrecer historiales de venta de vehículos, estima que unos 3.400 coches pudieron ser reparados y volvieron a circular a pesar de los daños sufridos por el agua.

Las estimaciones de la compañía cifran en un 94% el porcentaje de los vehículos afectados y dados de baja que jamás pudieron volver a las carreteras. Es en el 6% restante en el que se encuentran los vehículos que tras el 29-O pudieron volver a circular. Sin embargo, no todos los vehículos que se encuentran en ese 6% volvieron a circular. Es decir, Carfax solo dispone información de 3.400 coches de esos más de 8.000 (lo que corresponde a un 6% de 140.000) que no solo esquivaron el siniestro total, sino que también pudieron ser reparados.

Un 60% de los mismos volvieron a hacerlo en la provincia de Valencia, mientras que el resto, en torno a unos 1.400 vehículos, pudieron circular de nuevo en diferentes lugares de la geografía nacional como Madrid (7%), Alicante (5%) o Barcelona (4%).

Entre los daños más comunes que pueden afectar a los vehículos anegados por el agua durante la tarde del 29-0, destacan los daños en el motor, los fallos en la transmisión, los problemas con el sistema eléctrico o aspectos externos como la corrosión o los malos olores. A los posibles daños, desde la compañía también advierten posibles riesgos financieros como un valor de reventa bajo, posibles dificultades con el seguro o reparaciones más costosas en un futuro.

No obstante, tras la dana la provincia de Valencia y la Comunitat Valenciana concentraron la mayor parte de bajas de vehículos. Entre finales de octubre y finales de diciembre, se reportaron en España un total de 559.700 vehículos con baja temporal o definitiva, lo que supone una leve reducción del 4,5% frente a los 585.039 de 2023. Sin embargo, al realizar el mismo análisis en la provincia de Valencia, hubo un aumento de más del 82% (92.472 vehículos en 2024 frente a los 16.302 de 2023). Asimismo, si se amplía el análisis para incluir a Castellón, el total asciende a 98.819 vehículos en 2024 frente a 20.512 en 2023.

Solo en la tarde de la dana, la Comunitat aglutinó la mitad de bajas totales que se registraron en España a lo largo de ese día. En concreto, según los datos que maneja Carfax, en la región se registraron 81.053 vehículos dados de baja.