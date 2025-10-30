Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un tractor transporta un vehículo dañado por la dana en Benetússer. Irene Marsilla

Los coches que sobrevivieron a la dana: 3.400 volvieron a circular

Seis de cada diez vehículos dañados por la dana que siguieron en las carreteras lo hicieron en la provincia de Valencia

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:39

Comenta

La dana arrasó con buena parte de los coches de municipios afectados por la riada. En torno a unos 140.000 vehículos sufrieron daños, que ... en la mayoría de casos fueron irreversibles, provocando una destrucción masiva del parque móvil valenciano. La entrada de agua afectó a la parte electrónica de los coches, lo que impidió en gran medida su recuperación. Sin embargo, un año después de la catástrofe, la empresa Carfax, encargada de ofrecer historiales de venta de vehículos, estima que unos 3.400 coches pudieron ser reparados y volvieron a circular a pesar de los daños sufridos por el agua.

