Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2025: fechas de cada banco Algunas entidades bancarias adelantan el pago de la prestación contributiva a principios de mes

Sara Bonillo Valencia Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:29 Comenta Compartir

Millones de españoles se encuentran actualmente sin empleo, por lo que la prestación por desempleo es su fuente principal de ingresos hasta que encuentren un nuevo trabajo. Por esta razón, para todos los beneficiarios de esta ayuda es importante saber cuándo llega a sus cuentas el dinero del paro, algo clave para organizar su economía personal, el pago de facturas...

A pesar de que no hay un día fijo estipulado en el que todos los beneficiarios reciben su prestación, porque varía en función de cada entidad bancaria, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) explica en su página web que «el pago de las prestaciones se produce del día 10 al 15 de cada mes», y que, «el pago de las prestaciones se produce el día 10 o, si es festivo, el siguiente día hábil de cada mes».

Sin embargo, existen algunas entidades bancarias que adelantan el pago de la prestación contributiva a principios de mes. A continuación detallamos las fechas orientativas de ingreso del paro en noviembre de 2025, según el banco:

- A partir del martes 4 de noviembre: Openbank, Banco Santander (previsión)

- A partir del jueves 6 de noviembre: Banco Mediolanum

- A partir del lunes 10 de noviembre: Cajamar, Caixabank, Imaginbank, Unicaja, BBVA, EvoBank, Abanca, ING, Ibercaja, Cajasur, Banco Sabadell, Bankinter, Caja Siete, N26, Caja de Ingenieros, Cajas Rurales (la mayoría).

El pago corresponde a la prestación generada en octubre, ya que se realiza a mes vencido. La fecha concreta del ingreso puede variar ligeramente según la entidad, los festivos locales o los fines de semana.