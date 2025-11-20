Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo de Aena en el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas REUTERS

La CNMC aprueba un incremento del 6,44% de las tarifas de Aena en 2026

Los servicios que experimentarán la subida más notable del 12% son el Estacionamiento y el Servicio PMR

EP

Jueves, 20 de noviembre 2025, 09:48

Comenta

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado un incremento del 6,44% de las tarifas de Aena para el año ... 2026, por lo que el Ingreso Máximo por Pasajero Ajustado (IMAAJ) aplicable queda en 11,02 euros por pasajero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  3. 3 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  4. 4 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  5. 5

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  6. 6 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  7. 7 El presunto sicario de la matanza del Saler alega que vino a Valencia a tener sexo
  8. 8 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  9. 9

    La televisión se apaga para el Valencia
  10. 10 Los dos municipios a menos de 20 minutos de Valencia que están entre los más demandados para alquilar piso en toda España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La CNMC aprueba un incremento del 6,44% de las tarifas de Aena en 2026

La CNMC aprueba un incremento del 6,44% de las tarifas de Aena en 2026