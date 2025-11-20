La CNMC aprueba un incremento del 6,44% de las tarifas de Aena en 2026

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado un incremento del 6,44% de las tarifas de Aena para el año ... 2026, por lo que el Ingreso Máximo por Pasajero Ajustado (IMAAJ) aplicable queda en 11,02 euros por pasajero.

Las tarifas aeroportuarias son los importes que Aena cobra a las aerolíneas por utilizar sus terminales, pistas, pasarelas, los controles de seguridad, y tienen impacto en el precio de los billetes de avión. La CNMC se encarga de supervisar la propuesta de tarifas de Aena y controlar que es conforme con el marco legal.

En la última década (2015-2025), ha existido una restricción legal que limitaba la subida de las tarifas y que dejará de aplicarse en 2026. La CNMC ha aprobado la propuesta de Aena por la que, en términos medios, estas aumentarán un 6,44 % con respecto a 2025

La CNMC ha ajustado al alza la previsión de tráfico de Aena para 2026, por lo que el Ingreso Máximo por Pasajero Ajustado (IMAAJ) aplicable queda en 11,02 euros por pasajero.

En julio de 2025, la CNMC ya había supervisado uno de los componentes de la fórmula de variación tarifaria: el Índice P, que actualiza el precio de los servicios que Aena no controla directamente (sueldos del personal público, de navegación aérea, la energía eléctrica o los tributos locales).

Durante los periodos regulatorios de 2017 a 2021 y de 2022 a 2025, las tarifas permanecieron estables o bajaron de un ejercicio a otro, salvo de 2023 a 2024, cuando subieron un 4,09 %, tras la aprobación por el Consejo de Ministros de un índice P del 3,5 %.

Para alcanzar el equilibrio tarifario entre los ingresos y los costes de los servicios, la subida de 2026 no es uniforme y se reparte de forma asimétrica entre ellos. Los incrementos oscilan entre el 5% y el 12%.

Los servicios que experimentarán la subida más notable del 12% son el Estacionamiento y el Servicio PMR (Personas de Movilidad Reducida). Por otro lado, un grupo importante de prestaciones como el Aterrizaje, el Servicio Meteorología, la Seguridad y la Utilización de pasarelas telescópicas verán sus tarifas incrementadas en un 7,25%.

Finalmente, los servicios que registran el menor incremento, del 5,%, incluyen el Servicio de Tránsito de Aeródromo, la Utilización de infraestructuras, el Handling, el Catering y el Combustible aviación. Estos ajustes representan una revisión generalizada en el coste de las operaciones aeroportuarias.

La CNMC ha realizado la supervisión de cada uno de los parámetros de la fórmula de cálculo del IMAAJ para garantizar el cumplimiento de la normativa. También ha supervisado el proceso de consultas de Aena con las aerolíneas para las tarifas de 2026, y ha comprobado que cumple con la legalidad.