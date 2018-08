Climent dejó sin pagar 5,5 millones de euros en ayudas a emprendedores en 2017 El conseller Rafael Climent, durante una comparecencia ante el pleno de Les Corts. / jesús signes La Conselleria de Economía tan sólo ejecutó el 19% del presupuesto para impulsar nuevos negocios ELISABETH RODRÍGUEZ VALENCIA. Martes, 28 agosto 2018, 00:42

La Conselleria de Economía dejó sin pagar un total de 5,5 millones de euros en subvenciones para emprendedores en 2017. En concreto, sólo ejecutó el 19% del presupuesto destinado a este programa, que recibe el nombre de 'Promoción de emprendedores, cooperativismo y economía social'. Así pues, de los siete millones de euros disponibles para ayudar a los autónomos en el impulso de nuevos negocios, sólo se han utilizado 1,4 millones de euros. La cuantía restante, más de cinco millones y medio, directamente se perdieron.

El portavoz de Empleo del Grupo Popular en Les Corts, Juan Carlos Caballero, cargó ayer contra estos datos y señaló que el Consell no ha ejecutado el presupuesto por su «falta de planificación» y por su desconfianza en la iniciativa privada. «La realidad es que no creen en los autónomos [...] Son ayudas que se pierden por mala gestión», criticó el diputado en una rueda de prensa para abordar la situación actual de las ayudas a los trabajadores por cuenta propia en la Comunitat.

Según indica Caballero, la falta de ejecución del presupuesto no tiene que ver con que hubiera una baja participación de solicitantes en el programa de subvención. «Si una línea no se agota por falta de solicitud por parte de la gente, no se incrementa de un año a otro, sino que el Consell lo ajusta a las previsiones de manera anual. Y en este caso, en 2017 pasan de siete millones de euros a aumentarla un millón de euros mas», explica el portavoz a este periódico.

Los beneficiarios de las subvenciones para cuotas de la Seguridad Social siguen sin cobrar

Además, este mismo programa recibió un presupuesto para este año 2018 de 7,9 millones de euros de los cuales, según recriminó Caballero, el Consell sólo ha ejecutado el 9% a falta de cuatro meses para cerrar el ejercicio. Es decir, el departamento que dirige Rafael Climent sólo ha concedido ayudas a emprendedores por valor de 756.000 euros, por lo que el resto de fondos está en riesgo de perderse en caso de no conceder nuevas subvenciones. «El único empleo que el Consell es capaz de crear es en las administraciones y a través de becas temporales», soslayó.

Otra de las cuestiones que más afectan al colectivo de los autónomos es la de la morosidad de las administraciones. Es decir, lo que tardan los organismos públicos en abonar los servicios a sus proveedores.

En este sentido, Caballero afeó ayer a la Generalitat que esté entre las tres administraciones autonómicas más morosas en el pago a proveedores, al tardar 63 días en abonar sus servicios, tres días por encima del tope establecido en la ley.

«Este Consell no paga a los autónomos, no les ayuda, y además les ha subido los impuestos», sentenció Caballero, quien acusó al Ejecutivo de que «no sólo maltrata a los autónomos dejándoles sin ayudas, sino que se financia a través de ellos». Según expuso, esos retrasos se deben al «caos y desgobierno que está sufriendo» el área de Empleo y la Conselleria de Economía.

Además, Caballero también puso sobre la mesa la polémica que gira en torno a las subvenciones para sufragar la cuota de la Seguridad Social entre el tercer y quinto año de actividad. Como publicó LAS PROVINCIAS, setecientos autónomos se quedaron sin ayudas por falta de fondos pese a cumplir los requisitos. De los 3.168 solicitantes, hubo 923 beneficiarios de esas subvenciones de hasta 3.000 euros y 2.200 excluidos, 685 por falta de fondos y el resto por incumplir requisitos.

Cabe recordar que esta convocatoria de ayudas fue salvada 'in extremis' el pasado mes de abril cuando la conselleria publicó la lista de beneficiarios a menos de una semana de que expirase el último plazo.

Al respecto, Caballero criticó que dos de cada tres autónomos que solicitaron esas ayudas a la Generalitat el año pasado no las obtuvieron, mientras que los beneficiarios todavía no ha cobrado la cuantía completa. «Este Consell no ha escatimado presupuestos en aumentar el número de asesores y altos cargos, sin embargo dicen que no hay dinero para pagar lo que les adeuda a los autónomos», lamentó.

Servef

Por otro lado, cargó contra la gestión de las ayudas del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef), ya que, según dijo, este organismo dejó perder «más de 500 millones de euros» en 2016 y 2017 por falta de ejecución. Según Caballero, quedaron sin conceder 248 y 260 millones, respectivamente, de unas subvenciones destinadas a la inserción laboral de desempleados, emprendedores y autónomos.