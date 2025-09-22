La citricultura valenciana pierde el 23,2% de su capacidad productiva

La cosecha citrícola vuelve a descender esta campaña, tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto de España, en una tónica similar a ... lo que viene sucediendo en las últimas temporadas, con variaciones puntuales.

La caída es especialmente notable en el caso valenciano, que mantiene la primera posición de región productora (no en naranjas, donde Andalucía ya es primera desde hace tres años) pero experimenta la mayor bajada en términos absolutos, que además se suma a la de un año atrás y otros anteriores.

El aforo realizado por la Conselleria de Agricultura fija una previsión de 2.509.950 toneladas, lo que significa un 8% menos, con una pérdida de 217,126 toneladas respecto a la producción real de la campaña pasada, que se fijó finalmente en 2.727.076, lo que representó un 1,9% más que el aforo previsto inicialmente.

En el conjunto de España, la previsión del Ministerio de Agricultura fija la cosecha en 5.440.000 toneladas, lo que significa 655.000 menos, una caída del 10,7% global sobre el año anterior, 14,2% menos que la medias de cinco años y la producción más baja en 16 campañas.

Si la reducción porcentual en el campo valenciano es un 8% de un año a otro, llega al 13% por debajo de las cifras de hace dos, es un 17,9% de caída sobre la media de los últimos cinco y representa una pérdida de capacidad productiva de casi una cuarta parte (-23,2%) sobre el promedio de las últimas diez temporadas.

Más grave todavía. La propia Conselleria de Agricultura reconoce, al fijar la producción finalmente contabilizada de la campaña pasada, que se situó «como la más baja de los últimos 40 años», por lo que «hay que retroceder a la campaña 1985/1986 para encontrar niveles de producción inferiores». Pues ya no, seguramente en la actual campaña superaremos tan dudoso récord hacia abajo, con una cosecha inferior a las cifras ¡de hace más de cuatro décadas!

Entre las causas que la conselleria destaca en su informe sobre el aforo citrícola, para explicar tan acusado (y persistente) descenso de producción, se citan las inclemencias meteorológicas (sequías, lluvias torrenciales, pedriscos, heladas puntuales, vientos fuertes...); en realidad, fenómenos que se suceden cada año con más o menos intensidad o relevancia. También se mencionan las incidencias de las plagas, sin aprovechar la ocasión para referir, por ejemplo, que la prohibición de plaguicidas puede contribuir a incrementar las pérdidas de cosecha.

Sin embargo a la hora de citar el factor más relevante para explicar tan notable pérdida de capacidad productiva, la desaparición incesante de superficie de cultivo dedicada a los cítricos, sólo se cita que «en 2025 se ha producido una nueva reducción», sin concretar, y casi limitando tal cosa «al «efecto de la dana de octubre de 2024, ya que hay que tener en cuenta que parte de las explotaciones afectadas se encontraban cercanas a los barrancos y ríos y se ha constatado un incremento de cursos fluviales, así como obras de construcción» (sic).

Reducción de superficie

Sin duda la dana contribuyó a incrementar el problema, pero éste ya viene de largo y en toda la geografía, no solo en la zona de la dana. La semana pasada informábamos de que en el año 2000 se contabilizaban 191.515 hectáreas de cítricos en la Comunitat Valenciana, mientras que la última cifra oficial fija la superficie total en 148.488 hectáreas. Basta una sencilla regla de tres para concluir que las 43.037 hectáreas que hay de menos representan una reducción del 22,46%. No hacen falta grandes gabinetes de estudios, ni pomposos másters, ni complejas investigaciones para ver que ese 22,46% de superficie desaparecida se parece mucho al 23,2% de descenso de la producción sobre la media de diez años pasados que la misma conselleria reconoce. Matices aparte, que los hay (envejecimiento de plantaciones y profesionales, minifundismo...) no hará falta buscarle más pies al gato para deducir la parte gruesa de la cuestión.

En naranjas, la bajada es menor que en conjunto (1.226.399 toneladas, un 4,4% menos). Las mandarinas caen algo más (9,3% menos, con un total de 1.047.086). En limones es mayor la caída (209.051 toneladas, 21,8% menos). En cambio en pomelos se bate récord de aumento (25.954 toneladas, 25,4% más).

Mientras que Andalucía sigue ostentando el liderazgo productivo en naranjas, tras desbancar hace tres campañas a la Comunitat Valenciana, la Conselleria de Agricultura destaca que aquí seguimos siendo líderes indiscutibles en clementinas y demás mandarinas, en comercialización y en exportación. Pequeñas victorias pírricas para sacar pecho mientras prosigue el deterioro, a falta de que alguna vez se ponga en marcha el ansiado plan de reconversión. Plan Marshall citrícola, lo denomina ahora AVA-Asaja. Llámese como sea, pero pónganse a ello en todos los órdenes. Incluyendo aspectos que convendría empezar a tener en cuenta ya, como valorar en qué medida puede estar influyendo en la caída de cosecha la prohibición de plaguicidas o el encarecimiento y reducción obligada de abonos, o la carencia cada vez más acusada de profesionales de poda, injerto y demás tareas esenciales de cultivo.