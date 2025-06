La cifra oficial de robos baja porque apenas se denuncian Agricultores y ganaderos prefieren no perder el tiempo en trámites engorrosos que al final no sirven para resolver la gran mayoría de los delitos que sufren

V. LLADRÓ VALENCIA. Domingo, 22 de junio 2025, 23:36 Comenta Compartir

La mayoría de agricultores y ganaderos ya no denuncia los robos que padecen en sus explotaciones, puesto que realizar tal gestión -acudir a sede policial para formalizar una denuncia- suele suponerles trámites lentos y engorrosos que al final pocas veces se traducen en resultados palpables. Apenas una cuarta parte de los hechos delictivos que se denuncian acaban resolviéndose, según advierte La Unió Llauradora, por lo que las víctimas -profesionales y propietarios del sector agrario- concluyen que ir a denunciar se convierte en una pérdida de tiempo infructuosa, lo que lleva a que se prefiera no añadir más molestias.

Pero de esta forma entramos en una espiral complicada, la pescadilla que se muerde la cola. Como no se denuncia, no consta todo lo que ocurre, y el resultado oficial es que descienden las cifras de delitos contabilizados, con lo que desde la Administración se informa con frecuencia de que ha bajado la incidencia y tal cosa se acaba relacionando con la supuesta eficacia de las leyes vigentes y los medios dispuestos.

Una paradoja constante, porque al mismo tiempo no para de reclamarse desde el sector agrario que se incrementen los dispositivos policiales en el campo. Sin embargo, a la vista de los números y de la evolución sobre el papel, qué van a hacer los responsables de la seguridad general. Pues es evidente que si en tal zona o actividad se contabilizan menos delitos, no se tenderá a aumentar los dispositivos de vigilancia, control e investigación, sino al revés, por más que la evidencia nos indique que, lejos de bajar, sube la delincuencia en el sector agrario. Pero a ver cómo se convence a alguien de que las cosas no son como parecen si los datos que constan son otros, y éstos son los que sirven para organizar y disponer lo necesario.

Quizá haría falta un ejercicio de disciplina general para acudir a denunciar todo lo que ocurre de verdad. Que cada afectado tomara conciencia real de estos pormenores y se impusiera siempre que debe denunciar lo que sea, por más que sea latoso, que se piense que no servirá de nada, que le den cita para otro día y tenga que molestarse una y otra vez...

Según La Unió, en 2024 se denunciaron en la Comunitat Valenciana 1.333 robos, de los que se esclarecieron únicamente 327, el 24,5%. En 2023 se denunciaron 1.385, con lo cual consta oficialmente que ha habido un descenso del 3,76%. Todo el mundo sabe en el campo que son minoría los casos que se denuncian, y cada vez menos, pero la estadística oficial es ésta. Carles Peris, secretario general de La Unió, señala que no se denuncia «por la dificultad que supone hacerlo, con sistemas administrativos poco ágiles, así como por el desaliento ante la sensación de impunidad con que opera esta delincuencia». Por ello recomienda denunciar siempre, porque si no «será más difícil que nos hagan caso».