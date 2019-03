El cierre de sucursales continuará La banca prepara una nueva oleada de supresión de oficinas, tras la hecha con la crisis Á. MOHORTE Domingo, 31 marzo 2019, 00:50

Caixabank, Bankia, Sabadell... las entidades con sede en la Comunitat Valenciana han ido reconociendo una tras otra en las últimas semanas su decisión de transformar su red de oficinas, reduciendo el número y cambiando sus servicios. Aunque en unos casos este fenómeno va en paralelo a la reducción de plantilla, como es el caso de Caixabank y el ERE que actualmente negocia; en otras la medida va pareja al anuncio de nuevas contrataciones de personal, como señaló el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.

En el caso de la entidad que preside Jordi Gual, el lunes la negociación del ajuste de plantilla pasa de la fase informal a la formal, empezando a contar el tiempo legalmente establecido para su activación. La idea es reducir la plantilla en toda España en 2.157 personas, lo que supone un 7,3% del total del banco. En el caso de la Comunitat, los sindicatos cifran el recorte en 238 trabajadores y el cierre de 81 oficinas. La provincia más afectada es Valencia, donde saldrían 142 empleados y 40 oficinas bajarían la persiana de un total de 117 convencionales y las 25 de servicios centrales. En Alicante se prescindiría de 66 trabajadores y 34 oficinas; y en Castellón, se recortaría en 33 los puestos de trabajo y en siete las oficinas.

El objetivo del ajuste es potenciar el nuevo modelo de oficinas urbanas, fortalecer la red rural y reforzar los servicios digitales, han apuntado fuentes del banco. Y este plan es el que están reproduciendo el resto, para adaptarse a un mercado en el que muchos clientes consideran que el banco ya no es un lugar al que ir, sino un servicio al que recurrir en el ordenador, la 'tablet' o el teléfono móvil.

Las ciudades protagonizarán este nuevo proceso de redimensionamiento La idea es que la proximidad ya no es estar en cada esquina, sino en cada teléfono

En el caso del Banco de Sabadell, que celebró su junta general de accionistas el pasado jueves en Alicante, su presidente, Josep Oliu, reconoce que «la tendencia es ir aumentando el contacto del banco con los clientes a través de lo digital» y este año se prevé el cierre «de unas 100 sucursales, de una manera discreta». Sobre todo será en ciudades grandes, ya que antes la proximidad era tener «una oficina en cada esquina» y ahora, estar en el teléfono móvil, según Oliu.

El consejero delegado de la entidad, Jaime Guardiola, reconoció que «la tendencia natural es que haya una reducción de oficinas que irá a más en cuanto los clientes prefieran relacionarse con las entidades más allá de la clásica visita a las oficinas del banco».

La tendencia es que haya menos sucursales, pero más grandes, «con servicios especializados», como especificó el primer ejecutivo. Eso sí, el ritmo de transformación dependerá de los clientes, que cada vez se orientan más a las relaciones digitales con su entidad y no tanto a las convencionales. Además, «la reducción de oficinas será algo dinámico», reconoció Guardiola.

Tiempo de concentración

Esta corriente también afecta a Bankia, pero la entidad nacionalizada no quiere que se vincule esta situación a una estrategia de ajustes, ya que no es así. «Estamos inmersos en un plan con el que es posible que baje el número de oficinas, pero no será algo abrupto», apuntó el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.

El banquero explicó en la rueda de prensa previa a la junta general de accionistas de la semana pasada, que la medida no requerirá un «esfuerzo especial», ya que se aplicó un importante ajuste y un ERE en plena crisis y otro tras la fusión con BMN que situó a la entidad en una posición mejor que la de otros competidores.

De hecho, Bankia asegura que está realizando nuevas contrataciones, aunque mantiene en la Comunitat 347 oficinas, un 42,8% menos que en 2011, el año de su fundación. A escala nacional, el recorte fue menor, pero quedó en una bajada del 32,7%. Sin embargo, lo que se plantea ahora es que la red se adapte a las nuevas tendencias y demandas de los clientes, lo que obliga a realizar cambios y adecuaciones de la estructura, aunque Goirigolzarri no precisó el alcance de la medida.