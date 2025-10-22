Chocolates Valor avisa: «No se esperan más subidas de precio de cara al consumidor» La empresa alicantina recuerda que el coste en el supermercado se ha duplicado en los dos últimos años a pesar de que la subida del cacao en origen se ha multiplicado por cuatro en el mismo periodo

Buenas noticias para los amantes del chocolate. Su precio parece dar muestras de estabilidad tras dos años al alza debido al encarecimiento del cacao en origen, por lo que no subirá más a corto plazo. Así lo ha explicado el CEO de Chocolates Valor, Valeriano López, en la rueda de prensa que ha realizado en el marco del 40º Congreso AECOC Gran Consumo, que se celebra este miércoles y jueves en Valencia.

El responsable de la chocolatera alicantina ha asegurado que «no se esperan más subidas de precio de cara al consumidor» en los próximos meses, tras dos años en los que su principal producto ha multiplicado por dos su precio. Valeriano López ha explicado que el encarecimiento comenzó en enero de 2024, debido a una «crisis de oferta muy importante» de la materia prima esencial para producir chocolate, el cacao.

«Se han multiplicado por cuatro los costes en la principal materia prima y las industrias hemos intentado no repercutir en el consumidor», ha asegurado el CEO de Chocolates Valor, quien ha asegurado que el chcolate que se vende ahora mismo en los lineales es el que se ha producido con «el producto más caro de la historia». Pese a ello, el cliente final ha visto un aumento de los precios inferior al que han tenido que sufrir los productores.

Eso sí, Valeriano López ha advertido que por el momento «tampoco se pueden esperar bajadas» en el precio final, ya que el mercado todavía se encuentra en proceso de estabilización. «Los precios del cacao antes rondaban entre las 2.400 libras la tonelada y ha llegado a hacer dos picos de 12.000 libras la tonelada, uno de ellos el año pasado. Actualmente, estamos en unas 5.000 libras por tonelada, pero trasladar esos precios al consumidor aún va a llevar tiempo», ha explicado el responsable de la firma alicantina.

Pese a la variabilidad de precios, López ha agradecido la predisposición del cliente por seguir consumiendo el producto a pesar de la subida al asegurar que el consumo «se ha mostrado resiliente», porque tan solo ha bajado entre un 6% y un 8% en tabletas. «Somos afortunados, porque nuestro producto se muestra bastante inelastico para subidas de precio», ha indicado el dirigente de la compañía valenciana.

El responsable de Chocolates Valor sí que ha reconocido un cambio de habitos en los consumidores, que «buscan más promoción». En esa línea, Chocolates Valor asegura haber «estado a la altura de los competidores», adaptándose a las promociones «para no perder penetración de marca».

Un escenario que permite pensar en una campaña navideña optimista para la marca de chocolates de referencia en la Comunitat. De hecho, el propio Valeriano ha celebrado el tempranero inicio de la implantación del producto en los supermercados. «Hay buen ánimo-ha reconocido- pero no podemos vender la piel del oso antes de cazarlo», ha comentado el responsable de Chocolates Valor. En esa línea, López ha reconocido que aspectos como la búsqueda de promociones por parte de los clientes o las inusuales altas temperaturas en esta época del año ralentizan el consumo en los hogares. «Hace calor. En la calle hacen 27 grados, lo cual no invita al consumo de productos navideños», ha indicado el CEO en rueda de prensa.

