Cerrar o seguir: la gran encrucijada empresarial tras la dana

La tardanza en el pago de ayudas e indemnizaciones provoca el adiós definitivo de negocios y obliga a invertir en soluciones antirriada

Javier Gascó
Héctor Esteban
Pau Alemany

Javier Gascó, Héctor Esteban y Pau Alemany

Valencia

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:44

Los trabajadores del Polígono Industrial El Oliveral de Riba-roja ponen rumbo a la A-3 para volver a casa tras dar por finalizada su ... jornada laboral. Es su día a día. Lo ejecutan de lunes a viernes a una misa hora en un proceder casi rutinario que solo puede verse afectado cuando algo falla. Aquel 29 de octubre algo falló. Litros y litros de agua empezaron a provocar un «colapso total», como explicaban desde la Entidad de Gestión y Modernización Parque Logístico Valencia (EMGPLV), en el interior de las empresas, así como en las calles del parque empresarial. Trabajadores atrapados, coches arrastrados por el agua y maquinaria completamente destrozada. Ya no hubo más salidas rutinarias en busca de la A-3 al término de la jornada laboral en un tiempo. Fue el inicio de un año de pesadilla.

