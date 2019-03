La CEOE pide rebajas fiscales, mantener la reforma laboral y aumentar la edad de jubilación Antonio Garamendi, presidente de CEOE. / Efe La patornal aprueba un documento con un centenar de medidas que a su juicio el nuevo Gobierno debería acometer LUCÍA PALACIOS Madrid Miércoles, 13 marzo 2019, 16:02

La CEOE pide menos impuestos, mantener la reforma laboral y aumentar la edad de jubilación. La patornal aprueba un documento con más un centenar medidas de cara a las próximas elecciones generales.

Las elecciones generales se acercan y los empresarios quieren hacerles llegar a los partidos políticos las propuestas que quieren que ponga en marcha el nuevo Gobierno que se forme a partir del 28 de abril de cara a «afrontar los grandes desafíos a los que se enfrentará la economía española en el futuro». A su juicio, «el único momento en el que suelen acometerse reformas estructurales de calado es al principio de una legislatura», por lo que la junta de accionistas de CEOE ha aprobado este miércoles un documento de 30 páginas en el que piden que se acometan un centenar de medidas, entre las que figuran rebajas de impuestos y cotizaciones, mayores incentivos fiscales, un aumento de la edad de jubilación así como el mantenimiento de la reforma laboral aprobada en 2012 y que el actual Ejecutivo planeaba derogar parcialmente, aunque finalmente sin éxito.

Así, la patronal considera que hay que «mirar hacia adelante y no revertir las reformas que han sido claves para apuntalar la dinámica económica y la confianza de nuestros agentes». Lo que defienden, por tanto, es que se mantenga el cese de la ultraactividad de los convenios, la prioridad del convenio de empresas sobre el sectorial, la regulación de la inaplicación de las condiciones pactadas en convenio, así como no limitar la subcontratación, es decir, los elementos que el Gobierno de Pedro Sánchez había pactado derogar con los sindicatos pero a lo que recientemente renunció a no encontrar los apoyos parlamentarios suficientes.

También apuesta por configurar un sistema de contratación claro y sencillo que atenúe la dualidad entre un empleo temporal y uno indefinido, al tiempo que se mejoren las condiciones del tiempo parcial.

Otra de sus grandes reivindicaciones es la reducir la fiscalidad de las empresas españolas, que -aseguran- es «superior a la media de la OCDE y de la UE». El porcentaje de beneficios que dedican al pago de impuestos es del 47%, frente a la media del 40,3% de la OCDE y del 39,3% de la UE. Por ello, abogan por establecer tipos reducidos del Impuesto de Sociedades así como menores cotizaciones sociales para los primeros años de actividad empresarial, aunque con carácter general piden además una reducción general de las cotizaciones sociales. A su vez, pretenden dismonuir los tipos margiales del IRPF, eliminar el impuesto sobre el Patrimonio y reducir el Impuesto sobre Sucesiones.