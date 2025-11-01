Centros comerciales abiertos hoy sábado 1 de noviembre en Valencia En esta fecha se celebra el día de Todos los Santos, un festivo nacional

Sara Bonillo Valencia Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:44 | Actualizado 01:05h. Comenta Compartir

Este sábado, 1 de noviembre, se celebra el Día de Todos los Santos, un festivo nacional que hace que muchos establecimientos cierren sus puertas. Sin embargo, en la Comunitat Valenciana hay un total de once días al año (festivos y domingos) que está permitida la apertura comercial y este es uno de ellos.

En el caso de Valencia, los centros comerciales como Nuevo Centro, El Saler, Arena, Bonaire, Aqua y el MN4 permanecerán abiertos este sábado en horario habitual de 10.00 a 22.00 horas. Por otro lado, El Corte Inglés también abrirá durante toda la jornada en horario completo de 10:00 a 22:00 horas para que los clientes puedan realizar sus compras.

Del mismo modo, el domingo 2 de noviembre El Corte Inglés, Nuevo Centro, Arena y El Saler también abrirán sus puertas en horario de festivo de 11.00 a 21.00 horas mientras que el centro comercial Bonaire abrirá en horario habitual las tiendas de 10.00 a 22.00 horas.