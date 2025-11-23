El centro comercial más grande de Valencia ya tiene fecha de apertura con 240 tiendas y un hotel El macro centro comercial que se levantará en el barrio de Turianova

Andoni Torres Valencia Domingo, 23 de noviembre 2025, 20:47 | Actualizado 21:24h. Comenta Compartir

El centro comercial más grande de Valencia ya tiene fecha de apertura con 240 tiendas y un hotel. Se trata de Infinity, el macro centro comercial que se levantará en el barrio de Turianova. Las obras empezarán en enero de 2026 y debería abrir sus puertas en el año 2028.

Infinity cuenta con una superficie bruta alquilable retail de 92.000 metros cuadrados (mayor que Bonaire o El Saler). El proyecto cuenta además con un espacio de suelo terciario de unos 20.000 metros cuadrados, en el que se plantea la construcción de un hotel. El centro comercial Infinity tendrá un parking de varias plantas, con espacio para unos 4.000 vehículos.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se reunió la pasada semana con el empresario propietario del centro comercial de Turianova, Tomás Olivo, quien le confirmó los detalles del proyecto.

Tomás Olivo informó de que la ejecución del proyecto supondrá una inversión cercana a los 500 millones de euros y generará unos 3.000 puestos de trabajo indirectos y 6.000 directos. Las obras, según explicó, «comenzarán a principios del año próximo y está previsto que duren dos años».

El promotor descartó, eso sí, la construcción de viviendas asociadas al proyecto y dejo una sombra de dudas sobre la piscina de olas gigantes que, en el diseño original, se iba a instalar en una de las zonas del recinto comercial. Oliva aseguró que la idea se mantiene siempre y cuando sea un producto de interés para los potenciales clientes de la zona que permita su mantenimiento a lo largo del año.

El futuro espacio comercial estará ubicado en el PAI Fuente San Luis, entre el Hospital La Fe, la V-30 y la V-31.

