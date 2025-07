El caso del campo desprotegido en la huerta protegida

V. LLADRÓ VALENCIA. Lunes, 14 de julio 2025, 00:29 Comenta Compartir

Esta es la tercera vez que publicamos la foto en LAS PROVINCIAS, porque sigue siendo noticia y ejemplo de una situación poco conocida entre la opinión pública y bastante silenciada desde los poderes públicos.

Txema tomó la imagen cuando, a finales de 2023, preparábamos un reportaje sobre las grandes zonas de huerta valenciana protegida por ley pero abandonadas en realidad. Campos de huerta que en teoría debieran contar con altísimo predicamento pero que a la hora de la verdad no se cultivan por diversas causas, y el abandono crece sin parar, se multiplica.

Mario, el dueño del campo, nos contó que ponía el cartel de 'Se alquila' porque quería que alguien lo cultivara, ya que él no podía hacerlo por sus ocupaciones laborales. Sólo pedía 80 euros al año. Tan poco por 1.326 metros cuadrados, algo más de hanegada y media. Pero nadie se interesó.

La segunda vez se publicó, hace cosa de un mes, como ilustración de un artículo de Pablo Salazar sobre la Huerta de Valencia en el que incidía en algunos aspectos de otro artículo anterior de Jesús Civera, quien alababa la planificación del Ayuntamiento de Valencia, sobre todo en la etapa del alcalde Pérez Casado, para proteger la huerta periurbana como espacio verde emblemático.

Pablo Salazar escribió: «La Huerta, para el que la trabaje», señalando que el problema de fondo es la falta de rentabilidad, que por ello los jóvenes no quieren quedarse en el campo, y a este paso, más que nos pese, poco podremos lucir en el futuro huertano, de no tomarse medidas revitalizadoras de verdad.

El campo de la foto está bastante alejado de la capital, pero se ubica en lo que sigue siendo huerta valenciana y, como tal, se incluye en el espacio protegido por la Ley de la Huerta. Esta normativa diferencia distintos tipos de protección: más estricta en el término municipal de Valencia y pueblos cercanos del norte-noroeste (Alboraya, Almássera, Burjassot, Godella...) y menos dura en el resto, como en este caso. También va en paralelo el grado de abandono: mucho mayor en zonas más al norte y al sur de Valencia, aunque también se ve un creciente número de parcelas incultas en la zona digamos más hortelana, más fetén.

El proceso parece irreversible, porque, además, todo se funde a menudo en la retórica, sin que se vean iniciativas que realmente puedan revolucionar la situación y traigan cambios posibles, empezando porque no se hace nada para modernizar y hacer viables las estructuras productivas, lo que es el nudo gordiano de todo.

La tercera ocasión que hoy traemos aquí la foto se debe a la situación actual del campo, porque vimos al pasar que se había trabajado algo y se habían hecho caballones. Preguntamos a Mario y nos ha contado que, al no poder alquilarlo, puso empeño en cultivarlo por su cuenta. Plantó tomates que regó con garrafas y luego intentó regar el campo a través de la acequia, que deriva de ramales de la Real Acequia de Moncada, pero es imposible, porque los canales circundantes están cegados de maleza y hasta con escombros y derrumbes.

Nadie limpia ni recompone nada. Todo se va sumiendo en un abandono global, y el agua no llega, los cauces están atascados. Tampoco pudo regar de un pozo/motor al que acudió para intentarlo: pagó unas horas de agua, le encaminaron el caudal, pero se perdió por el camino, no hubo forma de llevarlo hasta el bancal. Los tomates se murieron y lo dejó todo por imposible.

Mario sigue pagando el IBI de rústica con regadío, pero no riega. También paga las cuotas de la Acequia de Moncada (más de 80 euros al año), pero no puede regar ni tiene perspectivas de hacer nada; ni tampoco que nadie lo pueda intentar en la práctica. Por tanto, nadie se lo alquilará ni querrá comprarlo. ¿Para qué? No basta con querer trabajar la Huerta, si no llega el agua para regar lo que se quiere cultivar.

En cambio proliferan en la zona instalaciones anacrónicas de todo tipo, el paisaje se va llenando de parcelas valladas con contenedores, caravanas, cobertizos con apariencia provisional que van convirtiendo la Huerta protegida en una pseudourbanización sin orden ni concierto; todo ello rodeado de enormes cantidades de maleza y montones de escombros, lo más contrario a lo que se supone que debe pretender la ley de protección.

Al mismo tiempo tenemos aquí un campo desprotegido, como tantos, en medio de la protección general sobre el papel, mientras cunde el silencio general y una permisividad incomprensible.