Cómo conquistar Argelia, China y Emiratos Árabes
ELÍSABETH RODRÍGUEZ Lunes, 22 octubre 2018, 12:46

El contexto comercial internacional no pasa precisamente por un momento tranquilo. El giro proteccionista que están tomando algunos países y las tensiones geopolíticas dibujan un escenario poco alentador para aquellas empresas que se plantean dar el salto. Sin embargo, aún en medio del caos surgen las oportunidades. Así lo confirman los directores de las oficinas de representación de Caixabank en Argelia, China y Emiratos Árabes, antes de participar esta mañana en la jornada Puerta al Exterior, organizada por la entidad bancaria para asesorar a distintas compañías valencianas. Los especialistas aseguran que, pese a las dificultades administrativas, barreras arancelarias y el choque cultural, son mercados con potencial para muchas compañías valencianas.

En concreto, Argelia es uno de los países que se encuentran en el ojo del huracán del sector azulejero por las medidas de bloqueo aplicadas a la entrada de la cerámica, así como por la política de restricciones que ha marcado para un total de 851 productos. La directora de la oficina de Caixabank en el país africano, Leila Smaili, explica que sólo se pueden exportar productos y desarrollar proyectos que tengan el certificado de la Agencia Nacional de Desarrollo de Inversión del estado argelino. Sin embargo, destaca el potencial que tienen otros sectores y actividades. En concreto, la materia prima y la maquinaria industrial, junto a las promociones hoteleras, son los nichos de mercado más interesantes para empresarios valencianos. «El objetivo del Gobierno es proteger la industria local, por lo que estamos viendo más exportación de materia prima y maquinaria», afirma Smaili, quien añade el tirón que están teniendo los materiales de construcción.

En cuanto a recomendaciones y claves para desarrollar un negocio en Argelia, Smaili sugiere «ir de la mano de un abogado o un asesor jurídico» principalmente por la norma estatal que establece que para que una empresa extranjera se instale en el país debe contar con un socio argelino que ostente el 51% del proyecto. «Animamos a las empresas a que se interesen por las licitaciones y a que busquen empresarios argelinos pero siempre con precauciones jurídicas. Deben informarse mucho sobre el mercado. Para eso, hay una oficina comercial anexa a la embajada española. Además este año, el ministerio de Turismo está llamando a empresas extranjeras para invertir en el sector, sobre todo en el campo de los alojamientos», cuenta Smaili.

China, por su parte, genera una gran expectación ante los inversores y exportadores internacionales debido a la guerra comercial emprendida con Estados Unidos, ya que puede suponer para otros países ganar cuota de mercado a costa del país norteamericano. Verónica Shao, directora de la oficina en Shanghai, expone que «ahora es un momento muy bueno de exportar». En ese sentido, explica que China quiere diversificar y recibir importación de distintos países. «La guerra comercial, aunque no me gusta llamarla así, abre una puerta al resto del mundo para entrar a China. Me gustaría ver más productos españoles», sentencia Shao. Entre los productos e industrias con más posibilidades en el mercado asiático se encuentra la automoción. «China quiere desarrollar esta industria. Por ello, este año ha bajado el arancel a los coches» cuenta.

Los directores de las oficinas de Caixabank en Argelia, Emiratos Árabes y China. / E. R.

Otro de los productos que más fuerza tiene es la soja, ya que hasta ahora Estados Unidos ha sido su principal proveedor. A este, también se suman otros productos agro en general y la carne. Es curioso, en especial, la demanda de alfalfa, según cuenta Shao. Asimismo, la construcción también se encuentra en entre los sectores de interés. «Tenemos que cambiar nuestra visión, China está haciendo muchas obras fuera y podrían ser socios en otros mercados. Podríamos hacer proyectos juntos con empresas chinas» sentencia.

Por lo que respecta a las claves que las compañías valencianas deben tener en cuenta a la hora de realizar su incursión en China, la principal es establecer una relación estrecha con los clientes y socios. «No sólo hay que poner dinero, hay que montar una relación amistosa. Hay que acompañar a las empresas chinas y que ambas culturas se entiendan. Cada uno tiene su manera de entender el mercado y este tipo de negocios hay que verlos a largo plazo», cuenta Shao.

En cuanto a Emiratos Árabes, el representante de la entidad en el país, Pradeep Bhargava, asegura que es un gran momento para la agroalimentación y la construcción. «Sería un buen momento para desembarcar», afirma el experto, quien cuenta que pese a que la economía de este mercado está muy ligada al petróleo, el agroalimentario es también un sector de peso debido a su volumen de producción y consumo. En cuanto a la construcción, pone especial énfasis en la Expo 2020, que se celebrará en Dubái y que supondrá un revulsivo para su economía y para el sector del ladrillo en concreto. «La cerámica valenciana podría mirar las posibilidades de exportar en ese sector», exclama.

En lo que se refiere a las claves para entrar a este mercado, Bhargava destaca que se trata de un país muy accesible a nivel cultural a diferencia de lo que muchos puedan pensar. «Es muy multicultural porque hay muchos expatriados. Hay mucha gente del sur de Asia que además dominan muchos negocios. Las empresas tiene que ir preparadas sabiendo que es un lugar muy multicultural», explica el especialista, quien añade que las empresas «no deben tener miedo». En ese sentido, cuenta que, además, Dubái es un 'hub' para viajar a cualquier parte del mundo. «Dubai es casi el centro del mundo. La gente que va a las ferias muchas veces porque acude gente de otros lugares», sentencia.