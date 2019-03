Cadenas alemanas piden las nóminas de sus proveedores Supermercado. / cárdenas/efe Lunes, 25 marzo 2019, 00:05

Una cadena alemana de supermercados ha empezado a pedir a sus proveedores españoles de cítricos y otras frutas las nóminas de los trabajadores. Además de las exigencias sobre tratamientos químicos y el cuidado del medio ambiente, les preocupa a los tenderos germanos que los empleados de quienes les venden estén suficientemente bien pagados; quieren comprobar que no haya situaciones de explotación laboral. Por el momento no se ha sabido que pidan también comprobaciones sobre los precios realmente pagados a los agricultores que cultivan todas las naranjas, clementinas y demás frutas y hortalizas que acaban comprando y vendiendo en sus supermercados. Eso les da igual, por ahora, o para siempre. No importa si no queda nada para remunerar al productor, eso no deben tenerlo como explotación de ningún tipo. Una muestra más de la hipocresía comercial, capaz de utilizar cualquier cosa en beneficio propio, aunque cante por soleares. Y los de enfrente, cumpliendo sin rechistar, no sea que...