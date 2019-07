«El Brexit y la guerra comercial son un reto para las inversiones y hay que afrontarlos» Luis Megías, presidente y consejero delegado de BBVA Gestión de Activos para Europa, delante de una oficina en Valencia. / irene marsilla El experto señala que la volatilidad de los mercados es inevitable y que es «el coste necesario para obtener rentabilidad» Luis Megías Presidente y consejero delegado de BBVA Gestión de Activos para Europa ELISABETH RODRÍGUEZ VALENCIA Lunes, 15 julio 2019, 00:35

Sin desafíos, no hay riesgo y sin riesgo, no hay rentabilidad alta. Así resume el presidente y consejero delegado de BBVA Gestión de Activos para Europa, Luis Megías, el funcionamiento de los mercados, que ahora mismo enfrentan multitud de retos y factores de alarma tales como el Brexit y la guerra comercial entre China y Estados Unidos. No obstante, Megías sostiene que todos estos frentes deben aprovecharse en busca de oportunidades y que, lejos de frenar el impulso inversor, lo que se debe hacer es afrontarlos y gestionarlos.

-¿Cuál es el perfil del inversor valenciano?

-Los valencianos que invierten en fondos suelen ser menos conservadores que la media. La inversión del partícipe medio de la Comunitat en fondos con más exposición a los mercados (mixtos, globales, de retorno absoluto, y de renta variable) es del 79,19% frente a la media nacional de BBVA del 78,41%.

-¿En qué punto se encuentra la actividad inversora?

-Llevamos tres o cuatro años con una situación privilegiada con los fondos de inversión en España, como consecuencia de diferentes motivos, tales como el buen comportamiento de los mercados financieros, lo que nos ayuda en la entrada de dinero y en el crecimiento de la industria.

-¿En qué productos se fijan más los particulares?

-Hay varios dependiendo de las necesidades, como los que tienen que ver con el ahorro antimprevistos, ahorro finalista (cuando quieres comprarte un coche, una casa o hacer un viaje...), obtención de rentas (para quien busca un complemento), la jubilación y, por supuesto, quien simplemente busca hacer crecer su dinero en el tiempo.

-¿Y cuáles son los mercados más atractivos para invertir?

-Ya hace muchos años que hemos renunciado a responder a la pregunta de cuánto dinero me va a dar un fondo a un año vista. Eso es osado y la probabilidad de error es altísima. Es algo que depende del momento y de las necesidades de la persona interesada.

-¿Ha influido la transformación digital en la manera de realizar operaciones?

-Por lo que respecta a nosotros, somos líderes en transformación digital en ese sentido. Más del 50% de las operaciones de fondos de inversión se hace ya a través de medios digitales. Esto es revelador porque pone de manifiesto la preferencia por parte de los clientes.

-¿Supone el Brexit un desafío para las inversiones? ¿Y la guerra comercial hasta qué punto está conmocionando a los mercados?

-Sí, supone un desafío, al igual que los tuits de Trump y la guerra comercial con China. Son un reto y hay que afrontarlos. Además, el año que viene tendremos más desafíos, es algo intrínseco al mercado, todos los años empezamos diciendo que son muy complicados. Lo que traen los mercados es volatilidad, pero no es mala, es necesaria, es el precio y coste para obtener rentabilidad. Y como eso no se va a evitar nunca, lo que tenemos que hacer es gestionarlo. El cliente debe despreocuparse porque para eso estamos nosotros, los profesionales.

-¿Podría hacer una radiografía de las mercados que más gestiona la compañía?

-Funcionamos en base a los cambios del mercado. Ahora diría que somos constructivos en renta variable y cautos en renta fija, pero esto puede cambiar muy pronto. De todos modos, no hay respuestas absolutas, sino que, como digo, varía en base a las expectativas del cliente y el comportamiento de los mercados. En cuanto al patrimonio bajo gestión de BBVA en fondos de inversión, tenemos 39.469 millones de euros. Mientras que el patrimonio bajo gestión en banca comercial en la Comunitat es de 3.013 millones de euros.

-¿Detectan una tendencia fuerte hacia los fondos de pensiones?

-Es un tema candente, además es un mundo tremendamente complejo. Con este tema pasan cosas tan sencillas como que mucha gente no sabe cuánto va a cobrar de su pensión pública. Hace unos años lanzamos una herramienta donde ayudamos a los clientes con esas dudas y proponemos soluciones de inversión en caso de que las necesiten para llegar a cierto nivel de bienestar. La web que lanzamos para ello tiene más de 400.000 visitas al mes.

-¿Los españoles son ahorradores de cara a la jubilación?

-Los españoles ahorramos. La idea de que no ahorramos es un mito, no es correcta, lo que pasa es que el 80% del ahorro se ha ido acumulando en vivienda. De todos modos, tenemos que pasar de la preocupación a la ocupación. Para ello, lo primero que debe hacer el particular es asesorarse e informarse. En el momento en que uno dispone de esa información ya puede pasar a la acción. Más importante que el vehículo de ahorro es tomar la decisión de ahorrar y, sobre todo, hacerlo con planificación y constancia.