El boom del residuo cero Una operaria de un almacén citrícola prepara los ramilletes de una partida de mandarinas recolectadas con hojas, la prueba ante los clientes de su frescura e idónea calidad, sin tratamientos postcosecha. / juanjo monzó Junto a productos con todos los registros en regla surgen otros que en apariencia sólo contienen nutrientes y se presentan como formulados milagrosos La demanda de fruta sin restos químicos hace emerger una creciente oferta de nuevos plaguicidas que no dejan huella VICENTE LLADRÓ VALENCIA. Lunes, 25 marzo 2019, 00:05

La moda en frutas y hortalizas es el 'residuo cero'. Más allá del concepto ecológico, lo que están pidiendo cada vez más las grandes cadenas europeas de supermercados son productos que estén exentos de cualquier tipo de sustancia química añadida, porque en principio esa es la mejor prueba de que no se ha tratado con nada; o, al menos, si se aplicó algún plaguicida, que no quede huella. Y eso es posible saberlo hoy de forma muy fácil, rápida y económica porque se dispone de utillaje analítico capaz de detectar la más mínima presencia, hasta trazas infinitesimales.

La producción convencional está cada vez más limitada por las exigencias de los comercializadores y los consumidores finales. Lo más habitual es que las cadenas impongan sus reglas y que toleren menos residuos de plaguicidas que las propias leyes europeas. Si quieren lo cogen, si no, lo dejan, pero lo más habitual es que coloquen sus umbrales por la mitad de los límites máximos (LMR) oficiales y que no permitan residuos de más de tres sustancias, aunque estén todos al mínimo. Su arma de respuesta es fácil: si encuentran algo que no les gusta rechazan el envío; si se repite, cortan con el proveedor. Los costes agregados obligan a que todos se pongan enseguida las pilas. O es así, o no es.

La llamada producción 'integrada', entre la convencional y la ecológica (limita el uso de plaguicidas a cuando no hay más remedio, para evitar un mal mayor), queda en fuera de juego en las redes comerciales. No la tienen en cuenta aunque disponga de reconocimiento oficial; lo que importa es el resultado final: residuo cero.

Los supermercados encuentran su mejor garantía en los análisis químicos sistemáticos

Y con la producción ecológica pasa algo similar. Las cadenas saben que lo ecológico u orgánico es minoritario y normalmente más caro; el gran consumo pide sobre todo precio, pero sin perder de vista lo esencial de lo ecológico, que es el rechazo al uso de productos químicos. Así que está bien tener secciones de artículos orgánicos o ecológicos, diferenciados con precios superiores, por supuesto, pero la gran venta es lo que da dinero y ahí se impone ofrecer al consumidor un grado de satisfacción casi igual por mucho menos: con residuo cero. Y no hace falta bregar con acreditaciones, certificaciones cruzadas, historial de producción... Basta con realizar análisis multirresiduos a cada partida. O que vengan hechos de origen. O pruebas lo que traes o no te compro.

De manera que esta tendencia, que va a más de forma rápida, ha obligado a poner en marcha también con rapidez sistemas de producción que den adecuada respuesta. Pero ¿cómo garantizar a la vez que unas naranjas estén perfectas, libres de marcas de plagas, sin haberlas tratado de manera convencional, para que no queden residuos, y obtenerlas además de forma barata, sin los sobrecostes ecológicos?

La necesidad ha hecho emerger una oferta al alza de productos plaguicidas naturales que están autorizados para producción ecológica y también se pueden utilizar, naturalmente, en la agricultura convencional. No son baratos pero suelen dar respuestas muy apropiadas; así que aportan soluciones.

Pero al mismo tiempo, al rebufo de este 'boom' del residuo cero, están apareciendo también otras gamas de productos contra plagas concretas, aunque en las etiquetas solo figuren formalmente como fertilizantes y en su composición sólo se ven nutrientes o similares. Ante las dudas por el tono 'milagroso', los vendedores suelen explicar que tal producto es eficaz para tal plaga porque lo han experimentado directamente, y que contiene pequeñas dosis de alguna sustancia relevante que no se puede poner en la etiqueta porque no está debidamente registrada, aludiendo entonces a las tremendas complicaciones de los trámites. En suma, cuestión de fe. O, mejor, acudir a la oferta de una nueva generación de plaguicidas ecológicos y sin residuos, debidamente registrados y autorizados, como los que fabrican algunas casas valencianas cada vez más acreditadas en este rango, como Idai Nature, Seipasa, Servalesa, Lida...