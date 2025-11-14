Los despidos de trabajadores llegan al negocio de las bodas El portal Bodas.net anuncia un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 175 personas

El portal Bodas.net ha anunciado un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 175 personas de sus oficinas en Barcelona, han explicado fuentes de CC.OO. de Catalunya este jueves a Europa Press y ha avanzado 'El Periódico'.

Los despidos afectarán a un 28% de la plantilla, formada por 622 trabajadores, y la empresa aduce «causas organizativas» para realizar el expediente.

Bodas.net es un portal nupcial líder en España, parte del grupo internacional The Knot Worldwide, que ayuda a las parejas a planificar su boda. Ofrece un directorio de proveedores, herramientas de planificación como presupuestos y listas, inspiración a través de artículos y bodas reales, y una comunidad para compartir experiencias.

Matrimonios, menos y tardíos

Durante 2023, últimos datos oficiales aportados por el INE, en España se celebraron 172.430 boda, por debajo de los 179.107 de 2022 y de los niveles de 2016 (175.343) o 2017 (173.626). De hecho, un informe global sobre seguros de vida ha destapado que el 63% de personas menores de 40 años no tiene planes inmediatos de matrimonio.

Además, en los últimos años ha crecido el número de personas que se casan en segundas o posteriores nupcias y la edad media al matrimonio en España fue de 38,21 años, un aumento considerable respecto a los 35,34 años de 2013. De hecho, el número de matrimonios de hombres de 40 a 49 años creció de 2.726 en 2013 a 4.629 en 2023, mientras que en el caso de mujeres de la misma franja de edad experimentaron un aumento similar, de 2.206 a 4.165 en la misma década.

El ERE fue notificado el pasado 30 de octubre y actualmente la empresa y la representación sindical están en proceso de negociación, que debe terminar el 30 de noviembre.

Sin embargo, Bodas.net cerró el pasado ejercicio con ebitda positivo, un incremento de ventas y una disminución de su deuda el ejercicio 2024, según apunta 'El Periódico'. Según el balance presentado en el registro mercantil, facturó 86,5 millones de euros, un 11% que en 2023, aunque el resultado neto del ejercicio fue negativo, con pérdidas de 5,1 millones de euros, un 64% menos que en 2023.