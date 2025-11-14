Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Valencia destituye a Corona
Coche antiguo adornado con un ramo de flores de novia Patrick Poendl / Fotolia

Los despidos de trabajadores llegan al negocio de las bodas

El portal Bodas.net anuncia un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 175 personas

EP y Nacho Ortega

Valencia

Viernes, 14 de noviembre 2025, 00:53

Comenta

El portal Bodas.net ha anunciado un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 175 personas de sus oficinas en Barcelona, han explicado fuentes de CC.OO. de Catalunya este jueves a Europa Press y ha avanzado 'El Periódico'.

Los despidos afectarán a un 28% de la plantilla, formada por 622 trabajadores, y la empresa aduce «causas organizativas» para realizar el expediente.

Bodas.net es un portal nupcial líder en España, parte del grupo internacional The Knot Worldwide, que ayuda a las parejas a planificar su boda. Ofrece un directorio de proveedores, herramientas de planificación como presupuestos y listas, inspiración a través de artículos y bodas reales, y una comunidad para compartir experiencias.

Matrimonios, menos y tardíos

Durante 2023, últimos datos oficiales aportados por el INE, en España se celebraron 172.430 boda, por debajo de los 179.107 de 2022 y de los niveles de 2016 (175.343) o 2017 (173.626). De hecho, un informe global sobre seguros de vida ha destapado que el 63% de personas menores de 40 años no tiene planes inmediatos de matrimonio.

Además, en los últimos años ha crecido el número de personas que se casan en segundas o posteriores nupcias y la edad media al matrimonio en España fue de 38,21 años, un aumento considerable respecto a los 35,34 años de 2013. De hecho, el número de matrimonios de hombres de 40 a 49 años creció de 2.726 en 2013 a 4.629 en 2023, mientras que en el caso de mujeres de la misma franja de edad experimentaron un aumento similar, de 2.206 a 4.165 en la misma década.

El ERE fue notificado el pasado 30 de octubre y actualmente la empresa y la representación sindical están en proceso de negociación, que debe terminar el 30 de noviembre.

Sin embargo, Bodas.net cerró el pasado ejercicio con ebitda positivo, un incremento de ventas y una disminución de su deuda el ejercicio 2024, según apunta 'El Periódico'. Según el balance presentado en el registro mercantil, facturó 86,5 millones de euros, un 11% que en 2023, aunque el resultado neto del ejercicio fue negativo, con pérdidas de 5,1 millones de euros, un 64% menos que en 2023.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 Luto en el mundo de las Fallas por la muerte de la fallera mayor de Pintor Goya
  3. 3 Los cuatro médicos especialistas mejor valorados de la Comunitat Valenciana en 2025
  4. 4

    Cómo viven los valencianos de la lista Forbes
  5. 5 Hallan un arsenal y drogas en el arresto de un maltratador en Paiporta
  6. 6 Investigan la muerte de un trabajador electrocutado en una finca de Valencia
  7. 7

    El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones en juego
  8. 8

    De gran mirador de Valencia a mamotreto para skaters
  9. 9 Un accidente provoca cinco kilómetros de atasco en la Pista de Silla hacia Alicante
  10. 10 Hallan el cadáver de una joven de 21 años en un descampado en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los despidos de trabajadores llegan al negocio de las bodas

Los despidos de trabajadores llegan al negocio de las bodas