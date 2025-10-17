La biotecnología valenciana se dispara y ya factura el doble que el textil La Nit Biotec 2025 nombra a los premiados de este año en un sector cuya cifra de negocio roza los 5.000 millones, genera un Valor Agregado Bruto de 1.022 'kilos' y da empleo a más de 20.000 personas en la Comunitat

Kike Cervera Valencia Viernes, 17 de octubre 2025, 13:53 | Actualizado 14:00h.

El Biohub VLC, ubicado en plena Marina de Valencia, se ha convertido este jueves en el punto de encuentro donde investigadores, emprendedores y empresas del sector de la biotecnología han celebrado 'La Nit Biotec 2025', el gran evento organizado por Bioval que este año llegaba en un momento de crecimiento histórico, pues el ecosistema biotecnológico valenciano roza ya, según Bioval, los 5.000 millones de euros de facturación —por comparar, más del doble que la industria textil (2.215)— y da empleo a más de 20.600 personas.

El acto ha servido, además, para presentar el Informe Biotec 2025, que radiografía el estado del sector. Según el estudio, la Comunitat Valenciana cuenta con 317 empresas activas, de las cuales 125 son biotecnológicas puras, con un Valor Agregado Bruto (VAB) de 1.022 millones, equivalente al 0,73% del PIB autonómico. «Cuando entré en Bioval hace cinco años, temíamos no tener suficientes empresas para celebrar estos premios. Hoy tenemos que hacer auténtica investigación para elegir entre decenas de candidaturas», ha destacado Ángela Pérez, presidenta de la asociación.

En ese punto, Valencia concentra el 66% de las compañías, seguida de Alicante (25%) y Castellón (9%), con un notable peso en parques científicos y tecnológicos. En el último lustro se han creado 76 nuevas firmas, la mayoría micropymes, lo que confirma el dinamismo de un sector joven, innovador y de baja mortalidad empresarial (menos del 5%).

En materia de I+D, la Comunitat se consolida como cuarta autonomía española en inversión biotecnológica, con 200 millones de euros en 2022 —el 7,8% del total nacional—, solo por detrás de Cataluña, Madrid y Andalucía. «Las biotecnológicas valencianas surgieron algo más tarde que en otros países, pero hoy somos muy atractivos para los inversores», ha subrayado Pérez, quien reivindicó la resiliencia y capacidad de escalado del tejido biotecnológico autonómico.

Los galardonados de La Nit Biotec

Durante la gala se entregaron los Premios Bioval 2025, que reconocen cada año la excelencia, la transferencia de conocimiento y la comunicación científica. Así, el Premio a la Propuesta de Valor recayó en Evolving Therapeutics, spin-off de la Universidad de Valencia ubicada en el Parque Científico, por su trabajo en fagoterapia, una alternativa natural para combatir bacterias multirresistentes bajo el enfoque One Health. Fundada en 2023, la firma desarrolla soluciones ecológicas y seguras que la han posicionado como un referente internacional en biotecnología disruptiva.

En la categoría de Divulgación y Comunicación Científica, el reconocimiento fue para la periodista Kristin Suleng, responsable de Comunicación y Marketing del Parc Científic de la UV, por su labor para acercar la ciencia a la ciudadanía con rigor y creatividad, reforzando el vínculo entre investigación y sociedad.

El Premio al Liderazgo Femenino distinguió a Mª Carmen Collado, investigadora del IATA-CSIC, por su trabajo sobre microbiota, nutrición y salud materno-infantil. Su investigación, centrada en etapas clave como el embarazo y la lactancia, ha tenido un impacto decisivo en la comprensión de la alimentación y el bienestar humano.

Por último, el Premio al Joven Talento fue para Manuel Esbrí, fundador de Simbionte, una agencia digital especializada en empresas científicas. Licenciado en Biotecnología por la UPV y con más de una década de experiencia en marketing y ventas, Esbrí ha sabido unir ciencia y comunicación, ayudando a más de 40 biotecnológicas españolas a conectar con su audiencia y posicionar sus proyectos.