Al banquillo con una condena y otro procesamiento en marcha

El procesamiento por el caso Grand Coral de José Luis Olivas es el segundo del expolítico metido a banquero, después de haber sido ya condenado por otra y haber podido evitar una cuarta causa. La condena se produjo el 13 de enero de 2017, cuando el juzgado de lo Penal 6 de Valencia sentenció a año y medio de cárcel al ex político y banquero por falsear una factura de asesoramiento al empresario Vicente Cotino y defraudar a Hacienda por no declararla. El juez estableció que Olivas, entonces presidente de Bancaja y consejero de Iberdrola, cobró 500.000 euros por una supuesta labor de asesoramiento en la venta de unas acciones de Parques Eólicos Valencianos a la empresa Endesa. La juez considera que el pago no respondió a un asesoramiento real, sino a una ficción «cuya causa y finalidad se desconoce», según la sentencia.

El otro procesamiento se refiere a la salida a Bolsa de Bankia, en el que le acompañan otras 31 personas, una decena de ellos valencianos. A su vez, por Banco de Valencia ha sido interrogado en la Audiencia Nacional junto a otros consejeros y directivos por el supuesto falseo de las cuentas de la entidad en 2009 y 2010, al tiempo que se analiza su relación como presidente del banco en otros ocho procedimientos por operaciones concretas abiertos por el Frob.

A su favor se inclinó un cuarto caso. El pasado mayo, se zanjó la causa en la que se le acusaba junto a Manuel Llorente, Javier Gómez y Társilo Piles de supuestos delitos de estafa, falsedad, malversación de caudales públicos y delito societario en la ampliación de capital del Valencia CF de 2009 con la intervención de Bancaja y la Fundación.