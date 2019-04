De banquero y publicista a industriales del caucho Dos amigos fundaron Codisca en plena crisis tras observar un nicho de mercado al calor del calzado y el textil alicantino | La compañía, con sede en Crevillent, se dedica al procesado de material defectuoso de una petroquímica para proveer a otras firmas E. RODRÍGUEZ Sábado, 27 abril 2019, 23:57

Hay empresas que surgen tras una idea, otras que nacen ante la necesidad y también las hay que se convierten en lo que son casi sin pretenderlo al dejarse llevar por las circunstancias y las oportunidades. Codisca tiene un poco de estas tres. Esta empresa fue fundada en plena crisis por dos amigos ilicitanos de toda la vida tras dejar sus respectivos trabajos. Pedro Lizcano trabajó durante 13 años en el sector bancario mientras que su socio, Jorge Navarro, es licenciado en Sociología y se ha dedicado a la dirección de equipos comerciales en distintas compañías, especialmente empresas publicitarias.

Con el pinchazo de la burbuja, Lizcano empezó a barruntar la posibilidad de incursar en la industria del caucho, aprovechando los conocimientos de su padre, quien se dedicó a este sector. Finalmente, se decidió a dar el paso en 2015, cuando vio un nicho de mercado al calor del textil y calzado en la provincia de Alicante.

«Yo estuve en la banca desde 2001 hasta 2014, pero llegó un momento en el que no le veía futuro. Empecé a tener inquietudes por otras cosas. Donde nosotros vivimos, en Elche, el calzado siempre ha consumido mucho caucho natural, así que empezamos a traer este material», relata Lizcano, quien añade que el punto de inflexión vino poco tiempo después al contactar con una petroquímica italiana. «Fue un momento de suerte o de estar en el momento y lugar adecuado. Ellos necesitaban a alguien como nosotros y vimos la posibilidad de negocio con ellos. Así que empezaron a darnos todo el caucho virgen que estaba defectuoso por algún proceso y que, por tanto, no era utilizable. Poco a poco, empezamos a montar la maquinaria necesaria para ese reprocesado, ya que no existía hasta ese momento máquinas para algo así», precisa el fundador, que recuerda que «nada de esto fue una cosa buscada intencionadamente, sino que de un negocio salió otro».

La empresa factura tres millones de euros y vende el 50% de su producción en África

Según cuenta su compañero Navarro, no hay otra compañía con la misma actividad en España. «Además en Europa sólo hay una empresa parecida a nosotros, que nos dedicamos a procesar el caucho sintético de primera calidad que la petroquímica rechaza», explica Navarro. Todo ese material era un problema para la petroquímica porque no lo podía comercializar y tampoco destruirlo por motivos medioambientales. «Nosotros aportamos un valor añadido para reintroducirlo en el mercado y que se pueda utilizar por la industria», afirma.

Incendio en 2017

La compañía sufrió en 2017 un incendio que obligó a Pedro y Jorge a empezar de nuevo prácticamente. Sólo lamentaron daños materiales y, tras este episodio, trataron de sacar el máximo provecho a la situación. «Tuvimos que reformar la nave entera, por lo que nos dispusimos a realizar una reestructuración de las instalaciones para adecuarlas a un mayor volumen de trabajo. Era algo que hubiéramos hecho con el tiempo pero lo hicimos de manera más abrupta y anticipada a raíz del incendio», explica Lizcano.

Según destacan ambos socios, la compañía ha crecido a base de «ensayo y error», puesto que al no haber maquinaria específica para su actividad, tuvieron que ir desarrollándola ellos a partir de otras máquinas. «Muchas de las cosas fueron saliendo por observación», concreta el ex banquero.

Entre sus clientes, se encuentran el sector de la automoción, asfalto, adhesivos, pintura, calzado y textil, entre muchas otras industrias. «Lo bueno es que tiene infinidad de aplicaciones. Uno de nuestros clientes es Cepsa, que utiliza mucho caucho reprocesado», destaca Lizcano.

Según indican estos dos amigos ilicitanos, la compañía ha crecido mucho más de lo que esperaban. «Hemos conseguido realmente algo que no nos imaginábamos y más viniendo de un barrio obrero. No somos gente de dinero», señala Pedro.

En el pasado año, la facturación fue de casi tres millones de euros y el 50% de sus ventas se exportan a África. «Ahora estamos en un ritmo de más del 15% respecto al año anterior y queremos consolidar lo que tenemos. Además nos han ofrecido ser agentes comerciales de la petroquímica en el norte de África», resaltan los socios, que ven con optimismo el futuro.