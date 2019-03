Bankia contempla nuevos cierres de oficinas, pero «no será algo abrupto» José Ignacio Goirigolzarri, en el encuentro de ayer con la prensa. / EFE/Miguel Ángel Polo Goirigolzarri pide a quien gane las elecciones que no impida la privatización por «tacticismo político» y la entidad niega tener ofertas por Mestalla Á. M. VALENCIA. Viernes, 22 marzo 2019, 00:37

«Estamos inmersos en un plan con el que es posible que baje el número de oficinas, pero no será algo abrupto», apuntó el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri. El banquero explicó en la rueda de prensa previa a la junta general de accionistas, que se celebró ayer, que la medida no requerirá un «esfuerzo especial», ya que se aplicó un importante ajuste y un ERE en plena crisis y otro tras la fusión con BMN que situó a la entidad en una posición mejor que la de otros competidores.

De hecho, Bankia mantiene en la Comunitat 347 oficinas, un 42,8% menos que en 2011, el año de su fundación. A escala nacional, el recorte fue menor, pero quedó en una bajada del 32,7%. Sin embargo, lo que se plantea ahora es que la red se adapte a las nuevas tendencias y demandas de los clientes, lo que obliga a realizar cambios y adecuaciones de la estructura, aunque no precisó el alcance de la medida. La digitalización y el cambio en los servicios de las antiguas ventanillas está detrás de medidas similares en otros bancos, como es el caso de Caixabank, inmerso actualmente en un ajuste laboral, pese a estar en beneficios.

Más a largo plazo, Goirigolzarri defendió que Bankia no debe convertirse en un banco público, perpetuando la intervención de 2011. El presidente de la entidad ha pedido que el gobierno que surja de las próximas elecciones se comporte de forma «tan exquisita como lo han hecho los gobiernos hasta ahora» para hacer de Bankia un proyecto «profesional e independiente» y que tenga claro que el objetivo es su privatización, un «muy buena decisión, por encima de tacticismos políticos».

Así señaló sin citar las repetidas ocasiones en las que Podemos ha puesto sobre la mesa la conversión definitiva de la entidad en un banco público. No es la primera vez que se pronuncia en contra de esta medida, aunque en esta ocasión lo ha querido enfatizar ante el riesgo de que se ponga sobre la mesa en un hipotético pacto de izquierdas.

Ante los últimos aplazamientos de esta privatización, consideró que no se pierden oportunidades y aseguró que éste no es el momento de privatizar, teniendo en cuenta el contexto de mercado. Ante posibles fusiones con otras entidades, como el BBVA, Goirigolzarri aseguró que no hay ninguna oferta sobre la mesa ni se ha recibido ningún comentario o propuesta desde el Gobierno. Tampoco se plantean presentar una OPA sobre otra entidad más pequeña. Sobre una operación con una entidad de otro país europeo, a Goirigolzarri le parece difícil «visualizarla».

Sobre temas más de negocio y respecto a la venta del terreno de Mestalla por el Valencia CF, el consejero delegado de Bankia, José Sevilla, aseguró que no tiene ninguna propuesta concreta sobre la mesa. En todo caso, espera que el club encuentre a un comprador y se logre normalice la situación.

Sevilla, también aseguró que Bankia no está subiendo sus precios tras los cambios en la Ley Hipotecaria, con la que el Banco de España prevé un encarecimiento de estos préstamos. Goirigolzarri no descartó que se produzca dos o tres años de tipos bajos. Sobre la situación económica, Goirigolzarri entiende que España está atravesando un proceso de desaceleración, pero en un contexto vigoroso.

Sin embargo, hay riesgos externos, como el 'Brexit', que se está complicando; la guerra comercial y el proteccionismo están influyendo a la baja, pero la economía está creando empleo. El ejemplo de esa buena marcha es la demanda potente de créditos, que han crecido un 18%; la solicitud de hipotecas y de circulante de empresas. La petición de préstamos a largo plazo se ha reducido desde hace tiempo, al haberse producido un profundo desapalancamiento.