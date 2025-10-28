Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Feijóo emplaza a Mazón a dar todas las «respuestas necesarias» sobre su paradero el 29-O
Vehículos arrasados por la dana del pasado 29 de octubre. JL Bort

El Banco de España plantea que la dana podría acabar teniendo un impacto positivo sobre la economía a largo plazo

La entidad considera que la renovación de equipos y la apuesta por un capital más productivo puede compensar el fuerte impacto inicial de la catástrofe

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 11:50

Comenta

El Banco de España ha lanzado un mensaje de esperanza sobre la recuperación económica de la zona arrasada por la dana. Iván Kataryniuk, subdirector ... del departamento de Análisis de la Economía Española, y Alejandro Fernández Cerezo, miembro del departamento de Política Monetaria y Economía Internacional, coinciden en la idea de que la catástrofe que tuvo lugar justo hace un año podría acabar teniendo un impacto positivo sobre la productividad gracias a la restitución del capital dañado por la riada por uno más «moderno y productivo».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Clava un destornillador por la espalda a un joven en Valencia y le perfora un pulmón porque no le dio un cigarro
  2. 2

    La caída del PP de Mazón lanza a Vox pero el bloque de la derecha mantiene la mayoría en Les Corts
  3. 3 El hospital de la Comunitat Valenciana que ha sido reconocido entre los TOP 20 este 2025
  4. 4 Fallece José Manuel Ochotorena, mítico portero del Valencia
  5. 5

    Jaulas para reducir de forma efectiva el exceso de jabalíes
  6. 6

    Ricky Rubio: «Me parece que Valencia se va a comer a Barcelona y Madrid en cuanto a ciudad»
  7. 7

    «Con Izan y Rubén se fueron mis ganas de vivir»
  8. 8

    Malos olores en el cementerio de Sueca al cerrar los nichos con corcho
  9. 9

    Situación insostenible para Mazón
  10. 10

    Noche en la rotonda de la vida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Banco de España plantea que la dana podría acabar teniendo un impacto positivo sobre la economía a largo plazo

El Banco de España plantea que la dana podría acabar teniendo un impacto positivo sobre la economía a largo plazo