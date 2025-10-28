El Banco de España plantea que la dana podría acabar teniendo un impacto positivo sobre la economía a largo plazo

El Banco de España ha lanzado un mensaje de esperanza sobre la recuperación económica de la zona arrasada por la dana. Iván Kataryniuk, subdirector ... del departamento de Análisis de la Economía Española, y Alejandro Fernández Cerezo, miembro del departamento de Política Monetaria y Economía Internacional, coinciden en la idea de que la catástrofe que tuvo lugar justo hace un año podría acabar teniendo un impacto positivo sobre la productividad gracias a la restitución del capital dañado por la riada por uno más «moderno y productivo».

Es una de las conclusiones que los expertos extraen del informe 'Un año de la dana: el impacto económico de una catástrofe natural', que este martes ha publicado el Banco de España. En el mismo, Kataryniuk y Fernández reconocen la gravedad del impacto no solo en la actividad empresarial, sino también sobre el flujo de actividad y la riqueza de los hogares e inciden en que las consecuencias tras el golpe inicial serán «duraderas».

En ese sentido, los expertos del Banco de España explican que a corto plazo la recuperación y la reactivación de la actividad económica pueden provocar un rebote del PIB que podría ser engañoso si se toma el Producto Interior Bruto como medida para determinar en qué punto se encuentra la economía de la zona afectada por la riada.

«Las inundaciones dañaron o destruyeron todo tipo de activos físicos en las zonas afectadas, golpeando la riqueza de las familias, las empresas y las infraestructuras públicas. Es importante señalar que el PIB no recoge esta pérdida de capital y patrimonio. De hecho, la caída en el stock de riqueza es mucho mayor que el impacto de la dana reflejado en el PIB, de apenas unas décimas», indican en el estudio.

Es en el medio y largo plazo donde el Banco de España plantea dos caminos que pueden determinar el futuro de la zona más dañada por la avenida del agua. Es cierto que los expertos advierten de una «pérdida de capacidad productiva y riqueza que limita la actividad» y que lastra la recuperación debido a la dificultad para acceder a recursos de financiación externa que faciliten la vuelta a la normalidad.

No obstante, deslizan la posibilidad de que las empresas y economías familiares supervivientes sean las que puedan poner en práctica aquello de «no hay mal que por bien no venga» y aprovechen la situación para reponer los bienes arrasados por la dana por unos más modernos. Una posibilidad que es factible, como se ha demostrado con la reposición del parque móvil dañado por la dana. La compra masiva de vehículos ha favorecido al rejuvenecimiento del parque en la Comunitat, que en apenas un año ha experimentado una caída de 0,5 años.

Kataryniuk y Fernández creen que algo similar puede suceder en el tejido empresarial, «cuando las empresas supervivientes reemplacen el capital viejo por uno más moderno y productivo». Los expertos del Banco de España toman como ejemplo una fábrica que podría sustituir sus líneas de producción deterioradas por nuevos robots automatizados e incorporar la inteligencia artificial para optimizar la producción.

Pese a ofrecer esa visión optimista, desde el Banco de España reconocen que el análisis a largo plazo de la situación es de una elevada complejidad, ya que dependerá de la capacidad de supervivencia así como de los daños sufridos de cada empresa o particular.