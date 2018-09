Otro exdirectivo de BdV culpa a la crisis para desvincularse del agujero de 160 millones

madrid. Alfonso Monferrer, exdirector de Sociedades Participadas Inmobiliarias de Banco de Valencia (BdV), culpó a la crisis de los impagos en las tres macrooperaciones inmobiliarias que causaron un perjuicio económico de 160,5 millones de euros, como ya hiciera el ex consejero delegado Domingo Parra.

«Podría no haber ocurrido si no hubiera llegado la crisis», afirmó ayer durante el juicio en la Audiencia Nacional, preguntado por uno de esos proyectos. En esta pieza se investigan las operaciones Nou Litoral, Valencia Viviendas y Faverche Desarrollos que, según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, «fueron autorizadas sin garantías suficientes que cubriesen la deuda en caso de impago» y, cuando éste se produjo, los acusados «optaron por llevar a cabo acciones de refinanciación y novación para cubrir los impagos del principal y los intereses vencidos en perjuicio de la entidad, la cual no ejecutó los préstamos impagados».

Monferrer, para quien el fiscal pide cuatro años de prisión por administración desleal -como Parra-, explicó que se propusieron como proyectos beneficiosos para el banco y no preveían problemas. «Intentamos salvar los proyectos», dijo.

Además, negó cualquier «trato de favor» a sus promotores de esos proyectos, a los que vio «cabrearse», muestra de que «se les trataba como a cualquier otro cliente».

Sobre la elección de los socios de Banco de Valencia, rechazó que Parra diera instrucciones porque eran decisiones que contaban con el consenso del consejo de administración y, de haberlo hecho, «hubiera tenido problemas con el FROB», que en 2013 inyectó 4.500 millones públicos antes de venderlo a CaixaBank.

También calificó de «normal» que tuvieran contacto directo con Parra al encargarse de «la germinación de negocio al más alto nivel», y se afanó en refutar que los socios de Nou Litoral tuvieran intereses ocultos.

Monferrer, que sólo respondió al fiscal, la abogada del Estado y las defensas, insistió en que él «ejecutaba las operaciones, no las decidía», ya que «previamente tenían que haber pasado por todos los procesos» de análisis y evaluación.