La banca confía en la subida de los ingresos por comisiones para mantener sus resultados récord

Los mayores volúmenes en productos como hipotecas, fondos de inversión o seguros resultan clave frente al entorno de bajos tipos de interés

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:12

La banca española afronta una nueva ronda de resultados con el reto de demostrar su capacidad para capear el escenario de bajos tipos de interés ... que tanto daño puede hacer al margen de interés, que viene a indicar la diferencia entre la rentabilidad del activo -los créditos concedidos- y los intereses pagados por los depósitos. Ya en el primer semestre, esa ratio se resintió en torno a un 3% en lo que se refiere a la actividad en España. Así que hay que espolear los resultados por otro lado para mantener los ingresos a raya y compensar el impacto del bajo precio del dinero.

