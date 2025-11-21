La Audiencia juzgará 20 años después las inversiones en México de Bancaja y Banco de Valencia

Veinte años después de producirse las operaciones de Bancaja y Banco de Valencia en México, la Audiencia Nacional ha fijado fecha para el juicio tras ... una larga investigación. Será en septiembre, octubre y noviembre del año que viene. El tribunal ha reservado 21 días para la celebración de la vista, calendario que suele reducirse a medida que comienza el proceso.

Se juzgará una operación con cifras tan importantes como ruinosas para las entidades valencianas, ya desaparecidas. Se registraron balances sorprendentes, como la compra por 125 millones de terrenos que habían costado 49 millones unos días antes. El conjunto de las transacciones, finalmente arrojaron un balance negativo de más de 240 millones de euros.

El que fuera presidente de Bancaja y también presidente de la Generalitat valenciana José Luis Olivas y otros 47 exdirectivos de la citada entidad y de Banco de Valencia se sentarán en el banquillo por las operaciones inmobiliarias de la sociedad Grand Coral por el valor de 750 millones de euros que supuso «una auténtica operativa de desfalco«, según se recoge de manera indiciaria durante la instrucción.

La Fiscalía pide para Domingo Parra, exconsejero delegado de Banco de Valencia, y Aurelio Izquierdo, exdirector general de Bancaja, 12 años de prisión por los presuntos delitos de apropiación indebida y blanqueo de capitales, los mismos que para los empresarios Ferri, Baldó y Poch, mientras que a Olivas le atribuye sólo el primero de los delitos y solicita para él seis años de cárcel. Para los otros 42 procesados, el Ministerio Público reclama penas que oscilan entre los 2 y los 6 años de prisión.

Se trata de un procedimiento judicial especialmente largo cuya investigación comenzó en 2014. Ahora, la Audiencia señala para la celebración del juicio oral para los días: 14,15,16,17,28,29 y 30 de septiembre de 2026; 1,14,15,26,27,28 y 29 de octubre de 2026 y 10,11,12,23,24,25 y 26 de noviembre de 2026.

La sucesión de hechos investigados arranca en diciembre de 2006, en plena burbuja inmobiliaria y con Bancaja tratando de hacer negocios en el Caribe. El día 20 de ese mes Bancaja y Banco de Valencia aprobaron conceder un crédito de 125 millones a su filial en México para comprar la finca 'El Zacatón'. Al día siguiente, 21 de diciembre de 2006, Juan Vicente Ferri y José Baldó compraron esa misma finca en México. Lo hicieron a través de una sociedad interpuesta y pagaron 49 millones.

Un mes y medio después, el 7 de febrero de 2007, Grand Coral confirmó el pago de 125 millones por esa finca a la sociedad instrumental de los dos empresarios alicantinos. El negocio para ellos fue redondo. En apenas seis semanas lograron plusvalías de 76 millones. La pista de ese dinero continúa en Suiza y Andorra. Una semana después de la operación, Ferri y Baldó transfirieron 40 millones a dos cuentas abiertas en sendos países a nombre de otras de sus empresas.

La magistrada que instruyó el asunto concluyó que los máximos dirigentes de Bancaja y Banco de Valencia «permitieron, en unos casos, y auspiciaron en otros, una auténtica operativa de desfalco de las entidades que de modo injustificado fue a parar a manos de los socios hoteleros Juan Ferri, José Baldó y Juan Poch», beneficios que suman alrededor de 170 millones de euros.